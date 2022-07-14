https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-nusra-militanlari-zehirli-maddelerle-provokasyon-hazirligi-yapiyor-1058687876.html
Rusya: Nusra militanları zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yapıyor
Rusya: Nusra militanları zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yapıyor
Rusya’nın Suriye’de Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra militanlarının İdlib bölgesine zehirli maddeler içeren kaplar getirdiğini ve Suriye ordusunu sivillere... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T00:11+0300
2022-07-14T00:11+0300
2022-07-14T00:11+0300
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Rusya’nın Suriye’de Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Gerasimov, “Yerel sakinlerden merkezimize gelen ihbara göre, Nusra Cephesi terör grubu militanları, İdlib bölgesinin Ahsim ve Balşun köylerine zehirli maddeler dolu kaplar getirdi. Teröristler, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı zehirli maddeler kullanmakla suçlamak için bir provokasyon düzenlemeyi planlıyor” diye açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220402/rusya-nusra-idlibe-kimyasal-baslikli-fuzeler-getirdi-1055251498.html
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suriye, rusya, el nusra
Rusya: Nusra militanları zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yapıyor
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Rusya’nın Suriye’de Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra militanlarının İdlib bölgesine zehirli maddeler içeren kaplar getirdiğini ve Suriye ordusunu sivillere karşı zehirli madde kullanmakla suçlamak amacıyla provokasyon hazırlığı yaptığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’de Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Gerasimov, “Yerel sakinlerden merkezimize gelen ihbara göre, Nusra Cephesi terör grubu militanları, İdlib bölgesinin Ahsim ve Balşun köylerine zehirli maddeler dolu kaplar getirdi.
Teröristler, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı zehirli maddeler kullanmakla suçlamak için bir provokasyon düzenlemeyi planlıyor” diye açıkladı.