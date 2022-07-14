https://tr.sputniknews.com/20220714/rusyanin-ingiltere-buyukelcisi-kelin-ingilterenin-kieve-silah-tedariki-ukraynaya-zarar-veriyor-1058729039.html
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: İngiltere’nin Kiev’e silah tedariki Ukrayna’ya zarar veriyor
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: İngiltere’nin Kiev’e silah tedariki Ukrayna’ya zarar veriyor
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin, Sky News’e demecinde.İngiltere’nin Kiev'e silah tedariki devam ettiği müddetçe Ukrayna'nın acılarının süreceğini... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T22:02+0300
2022-07-14T22:02+0300
2022-07-14T22:02+0300
ukrayna krizi
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büyükelçi
silah
silah satışı
zarar
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Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, “İngiltere, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye çalışıyor, ancak Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ettği müddetçe bu ülkenin o kadar çok acı çekmesine neden olacak" dedi.Büyükelçi, İngiltere'nin aynı zamanda sivilleri bombalamak için kullanılan silahları tedarik etmeye devam etmesi halinde Ukrayna'daki çatışmanın durmayacağını belirterek, “Birleşik Krallık, şu anda Donbass ve diğer bölgelerdeki şehirleri ve sivilleri bombalamak için kullanılan silahları tedarik etmeye devam ederse çatışma sürecek. İngiltere ne kadar çok silah gönderirse, Ukrayna makamları o kadar uzun süre çatışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, büyükelçi, silah, silah satışı, zarar
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: İngiltere’nin Kiev’e silah tedariki Ukrayna’ya zarar veriyor
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Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin, Sky News’e demecinde.İngiltere’nin Kiev'e silah tedariki devam ettiği müddetçe Ukrayna'nın acılarının süreceğini söyledi.
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, “İngiltere, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye çalışıyor, ancak Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ettği müddetçe bu ülkenin o kadar çok acı çekmesine neden olacak" dedi.
Büyükelçi, İngiltere'nin aynı zamanda sivilleri bombalamak için kullanılan silahları tedarik etmeye devam etmesi halinde Ukrayna'daki çatışmanın durmayacağını belirterek, “Birleşik Krallık, şu anda Donbass ve diğer bölgelerdeki şehirleri ve sivilleri bombalamak için kullanılan silahları tedarik etmeye devam ederse çatışma sürecek. İngiltere ne kadar çok silah gönderirse, Ukrayna makamları o kadar uzun süre çatışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.