https://tr.sputniknews.com/20220714/saglik-bakani-koca-datca-yangini-devam-ediyor-19-kisi-etkilendi-1058693785.html
Sağlık Bakanı Koca: Datça yangını devam ediyor, 19 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Koca: Datça yangını devam ediyor, 19 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam çıkan Muğla Datça'daki orman yangına ilişkin açıklama yaptı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T06:28+0300
2022-07-14T06:28+0300
2022-07-14T06:30+0300
datça
türkiye
yangın
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058693920_0:166:1200:841_1920x0_80_0_0_cf737741de11440f3bc394ae183bf10a.jpg
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangının devam ettiği belirterek, şimdiye kadar 19 kişinin etkilendiğini kaydetti. 9 kişinin tedavinin sürdüğünü, 9 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin ise tedaviye ihtiyaç duymadığını ifade eden Koca, "4 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" dedi. Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirdi.
datça
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058693920_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9a2ec06e84473b9794e19572a610c6f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
datça, yangın, fahrettin koca
Sağlık Bakanı Koca: Datça yangını devam ediyor, 19 kişi etkilendi
06:28 14.07.2022 (güncellendi: 06:30 14.07.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam çıkan Muğla Datça'daki orman yangına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangının devam ettiği belirterek, şimdiye kadar 19 kişinin etkilendiğini kaydetti.
9 kişinin tedavinin sürdüğünü, 9 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin ise tedaviye ihtiyaç duymadığını ifade eden Koca, "4 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" dedi.
Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine
ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirdi
.