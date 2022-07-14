Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220714/saglik-bakani-koca-datca-yangini-devam-ediyor-19-kisi-etkilendi-1058693785.html
Sağlık Bakanı Koca: Datça yangını devam ediyor, 19 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Koca: Datça yangını devam ediyor, 19 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam çıkan Muğla Datça'daki orman yangına ilişkin açıklama yaptı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T06:28+0300
2022-07-14T06:30+0300
datça
türkiye
yangın
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058693920_0:166:1200:841_1920x0_80_0_0_cf737741de11440f3bc394ae183bf10a.jpg
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangının devam ettiği belirterek, şimdiye kadar 19 kişinin etkilendiğini kaydetti. 9 kişinin tedavinin sürdüğünü, 9 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin ise tedaviye ihtiyaç duymadığını ifade eden Koca, "4 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" dedi. Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirdi.
datça
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058693920_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9a2ec06e84473b9794e19572a610c6f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
datça, yangın, fahrettin koca

Sağlık Bakanı Koca: Datça yangını devam ediyor, 19 kişi etkilendi

06:28 14.07.2022 (güncellendi: 06:30 14.07.2022)
© AADatça - yangın
Datça - yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam çıkan Muğla Datça'daki orman yangına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangının devam ettiği belirterek, şimdiye kadar 19 kişinin etkilendiğini kaydetti.
9 kişinin tedavinin sürdüğünü, 9 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin ise tedaviye ihtiyaç duymadığını ifade eden Koca, "4 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" dedi.
Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала