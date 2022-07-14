https://tr.sputniknews.com/20220714/saglikta-siddet-devam-ediyor-el-cerrahisi-yok-diye-baska-doktora-saldirdi-1058694143.html

Sağlıkta şiddet devam ediyor: El cerrahisi bulamayınca başka doktora saldırdı

Sağlıkta şiddet devam ediyor: El cerrahisi bulamayınca başka doktora saldırdı

Ankara Keçiören Devlet Hastanesi’nde bir kişi, el cerrahisinin bulunmaması gerekçesiyle başka bir doktorun üzerine yürüdü. Yaşananlar bir vatandaşın cep... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T06:55+0300

2022-07-14T06:55+0300

2022-07-14T07:04+0300

türkiye

ankara

doktor

şiddet

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Doktorların grev kararı, sosyal medyada üst üste gelen tepkiler ve haberlere rağmen sağlıkta şiddet olayları devam ediyor.Yaşanan son olayda, Keçiören Devlet Hastanesi’e gelen bir kişi, el cerrahisinin bulunmadığı gerekçesiyle, başka bir doktorun üzerine yürüdü. Saldırgan bir süre sonra doktora ‘bedavadan para kazanıyorsun’ diye laf atınca, doktor, ‘ 40 saat çalıyorum ben burada sen kimsin’ diyerek tepkisini gösterdi.

türkiye

ankara

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, doktor, şiddet