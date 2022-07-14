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Sağlıkta şiddet devam ediyor: El cerrahisi bulamayınca başka doktora saldırdı
Sağlıkta şiddet devam ediyor: El cerrahisi bulamayınca başka doktora saldırdı
Ankara Keçiören Devlet Hastanesi’nde bir kişi, el cerrahisinin bulunmaması gerekçesiyle başka bir doktorun üzerine yürüdü. Yaşananlar bir vatandaşın cep... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
doktor
şiddet
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Doktorların grev kararı, sosyal medyada üst üste gelen tepkiler ve haberlere rağmen sağlıkta şiddet olayları devam ediyor.Yaşanan son olayda, Keçiören Devlet Hastanesi’e gelen bir kişi, el cerrahisinin bulunmadığı gerekçesiyle, başka bir doktorun üzerine yürüdü. Saldırgan bir süre sonra doktora ‘bedavadan para kazanıyorsun’ diye laf atınca, doktor, ‘ 40 saat çalıyorum ben burada sen kimsin’ diyerek tepkisini gösterdi.
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Sağlıkta şiddet devam ediyor: El cerrahisi bulamayınca başka doktora saldırdı

06:55 14.07.2022 (güncellendi: 07:04 14.07.2022)
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Ankara Keçiören Devlet Hastanesi’nde bir kişi, el cerrahisinin bulunmaması gerekçesiyle başka bir doktorun üzerine yürüdü. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi.
Doktorların grev kararı, sosyal medyada üst üste gelen tepkiler ve haberlere rağmen sağlıkta şiddet olayları devam ediyor.
Yaşanan son olayda, Keçiören Devlet Hastanesi’e gelen bir kişi, el cerrahisinin bulunmadığı gerekçesiyle, başka bir doktorun üzerine yürüdü.
Saldırgan bir süre sonra doktora ‘bedavadan para kazanıyorsun’ diye laf atınca, doktor, ‘ 40 saat çalıyorum ben burada sen kimsin’ diyerek tepkisini gösterdi.
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