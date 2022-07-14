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Samsun'da keneden ölüm
Samsun'da keneden ölüm
Samsun'da ayağına tutunan keneyi çıkaran 8 çocuk annesi kadın, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığından hayatını kaybetti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T18:24+0300
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Tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi Rabiye Güngör (60) ayağına kene tutunduğunu fark etti.Rabiye Güngör keneyi tutunduğu yerden çıkararak öldürdü.Bir gün sonra yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Rabiye Güngör'e kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi konuldu.Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.Rabiye Güngör'un kardeşi Recep Bayındır, "Tarlada saman balyası yaparken ayağına kene tutunmuş. Evde keneyi kendisi çıkarmış. Ateşlenince hastaneye kaldırılmış. Kenenin düşmanı keklik. Avcılarımız keklikleri vurmasınlar. Bir parça et için insanların hayatını riske sokuyorlar" dedi.
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Samsun'da keneden ölüm

18:24 14.07.2022
© Fotoğrafkene ısırması
kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© Fotoğraf
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Samsun'da ayağına tutunan keneyi çıkaran 8 çocuk annesi kadın, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığından hayatını kaybetti.
Tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi Rabiye Güngör (60) ayağına kene tutunduğunu fark etti.
Rabiye Güngör keneyi tutunduğu yerden çıkararak öldürdü.

Bir gün sonra yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Rabiye Güngör'e kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi konuldu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Rabiye Güngör'un kardeşi Recep Bayındır, "Tarlada saman balyası yaparken ayağına kene tutunmuş. Evde keneyi kendisi çıkarmış. Ateşlenince hastaneye kaldırılmış. Kenenin düşmanı keklik. Avcılarımız keklikleri vurmasınlar. Bir parça et için insanların hayatını riske sokuyorlar" dedi.
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