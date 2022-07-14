https://tr.sputniknews.com/20220714/sanayi-uretimi-mayista-artti-1058696958.html
Sanayi üretimi mayısta arttı
Sanayi üretimi mayısta arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık 0.5, yıllık bazda yüzde 9.1 artış kaydetti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T10:07+0300
2022-07-14T10:07+0300
2022-07-14T10:07+0300
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Sanayi üretimi mayısta arttı
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık 0.5, yıllık bazda yüzde 9.1 artış kaydetti.