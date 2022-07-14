https://tr.sputniknews.com/20220714/selvi-esenyurtu-sel-basarken-imamoglunun-inatla-tatiline-devam-etmesi-chpde-rahatsizlik-yaratti-1058696601.html
Selvi: Esenyurt’u sel basarken İmamoğlu’nun inatla tatiline devam etmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Selvi: Esenyurt’u sel basarken İmamoğlu’nun inatla tatiline devam etmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaşanan sel sırasında kentte olmamasının CHP'de rahatsızlık... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T09:52+0300
2022-07-14T09:52+0300
2022-07-14T09:52+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
abdulkadir selvi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul'da, sağanakların ardından yaşanan seli ele aldı.Selvi bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaşanan sel sırasında kentte olmamasının CHP'de rahatsızlık yarattığını iddia etti.Selvi, "Esenyurt’u sel basarken İmamoğlu’nun inatla tatiline devam etmesi CHP Genel Merkezi’nde de rahatsızlık meydana getirmiş durumda. Kılıçdaroğlu’nun da memnun olmadığı söyleniyor. Nasıl olsun ki Kılıçdaroğlu. Bu yaz âdeta seferberlik ilan etti. Meclis kapalı olduğu halde her hafta bir ilde milletvekilleriyle grup toplantısı yapacak. Milletin sesi mitinglerini başlatacak" ifadesini kullandı.CHP'li isimlerden İmamoğlu'na destek mesajları gelmediğini yazan Selvi, "İmamoğlu ilk kez bu kadar yalnız bırakıldı. Çünkü yanlışı savunmak zordur. Ayrıca İmamoğlu sadece kendine zarar vermiyor ki, CHP’yi de aşağıya çekiyor" düşüncesini dile getirdi.Selvi, "CHP’nin bir 89 sendromu var. Nurettin Sözen döneminde yapılan yanlışlar yüzünden o zaman ki SHP hem büyük bir darbe yemişti hem de CHP 25 yıl İstanbul’da seçim kazanamadı. Ekrem İmamoğlu’yla ise tarihi bir başarı elde edildi. Şimdi onun Bodrum ya da Fethiye koylarında kaybedilmesini istemiyorlar" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220629/ankara-ve-istanbul-dahil-20-il-icin-siddetli-yagis-uyarisi-sel-tehlikesi-devam-ediyor-1058079703.html
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ekrem imamoğlu, chp, abdulkadir selvi
Selvi: Esenyurt’u sel basarken İmamoğlu’nun inatla tatiline devam etmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaşanan sel sırasında kentte olmamasının CHP'de rahatsızlık yarattığını öne sürdü.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul'da, sağanakların ardından yaşanan seli ele aldı.
Selvi bugünkü yazısında
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'
nun Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaşanan sel sırasında kentte olmamasının CHP'de rahatsızlık yarattığını iddia etti.
Selvi, "Esenyurt’u sel basarken İmamoğlu’nun inatla tatiline devam etmesi CHP Genel Merkezi’nde de rahatsızlık meydana getirmiş durumda. Kılıçdaroğlu’nun da memnun olmadığı söyleniyor. Nasıl olsun ki Kılıçdaroğlu. Bu yaz âdeta seferberlik ilan etti. Meclis kapalı olduğu halde her hafta bir ilde milletvekilleriyle grup toplantısı yapacak. Milletin sesi mitinglerini başlatacak" ifadesini kullandı.
CHP'li isimlerden İmamoğlu'na destek mesajları gelmediğini yazan Selvi, "İmamoğlu ilk kez bu kadar yalnız bırakıldı. Çünkü yanlışı savunmak zordur. Ayrıca İmamoğlu sadece kendine zarar vermiyor ki, CHP’yi de aşağıya çekiyor" düşüncesini dile getirdi.
Selvi, "CHP’nin bir 89 sendromu var. Nurettin Sözen döneminde yapılan yanlışlar yüzünden o zaman ki SHP hem büyük bir darbe yemişti hem de CHP 25 yıl İstanbul’da seçim kazanamadı. Ekrem İmamoğlu’yla ise tarihi bir başarı elde edildi. Şimdi onun Bodrum ya da Fethiye koylarında kaybedilmesini istemiyorlar" ifadesini kullandı.