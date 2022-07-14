Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220714/sirbistan-milletler-ligi-yari-finalinde-abdyi-yenerek-brezilyanin-rakibi-oldu-1058690440.html
Sırbistan, Milletler Ligi yarı finalinde ABD'yi yenerek Brezilya'nın rakibi oldu
Sırbistan, Milletler Ligi yarı finalinde ABD'yi yenerek Brezilya'nın rakibi oldu
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, ABD’yi yenerek yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T02:51+0300
2022-07-14T02:51+0300
spor
sırbistan
abd
voleybol
fivb voleybol milletler ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058690571_0:69:1200:744_1920x0_80_0_0_60ca2019ccf53b3faf907f6f4a5b6538.jpg
022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.Organizasyonda yarın saat 15.00'te İtalya-Çin ve 18.30'da Türkiye-Tayland çeyrek final maçları oynanacak.Salon: AnkaraHakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Taghrid Khattab (Mısır)ABD: Robinson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Washington, Poulter (Wong-Orantes, Carlini, Drews, Wilhite, Frantti)Sırbistan: Lozo, Aleksic, Bjelica, Milenkovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Lazovic, Mirkovic, Mihajlovic)Setler: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15Süre: 129 dakika (30, 32, 25, 25, 17)
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058690571_60:0:1141:811_1920x0_80_0_0_c3264b7db56a75bef03d914def8eee7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sırbistan, abd, voleybol, fivb voleybol milletler ligi

Sırbistan, Milletler Ligi yarı finalinde ABD'yi yenerek Brezilya'nın rakibi oldu

02:51 14.07.2022
© AAKadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, ABD’yi yendi
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, ABD’yi yendi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, ABD’yi yenerek yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Organizasyonda yarın saat 15.00'te İtalya-Çin ve 18.30'da Türkiye-Tayland çeyrek final maçları oynanacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Taghrid Khattab (Mısır)
ABD: Robinson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Washington, Poulter (Wong-Orantes, Carlini, Drews, Wilhite, Frantti)
Sırbistan: Lozo, Aleksic, Bjelica, Milenkovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Lazovic, Mirkovic, Mihajlovic)
Setler: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15
Süre: 129 dakika (30, 32, 25, 25, 17)
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала