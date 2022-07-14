https://tr.sputniknews.com/20220714/sirbistan-milletler-ligi-yari-finalinde-abdyi-yenerek-brezilyanin-rakibi-oldu-1058690440.html
Sırbistan, Milletler Ligi yarı finalinde ABD'yi yenerek Brezilya'nın rakibi oldu
Sırbistan, Milletler Ligi yarı finalinde ABD'yi yenerek Brezilya'nın rakibi oldu
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, ABD’yi yenerek yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T02:51+0300
2022-07-14T02:51+0300
2022-07-14T02:51+0300
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fivb voleybol milletler ligi
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022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.Organizasyonda yarın saat 15.00'te İtalya-Çin ve 18.30'da Türkiye-Tayland çeyrek final maçları oynanacak.Salon: AnkaraHakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Taghrid Khattab (Mısır)ABD: Robinson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Washington, Poulter (Wong-Orantes, Carlini, Drews, Wilhite, Frantti)Sırbistan: Lozo, Aleksic, Bjelica, Milenkovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Lazovic, Mirkovic, Mihajlovic)Setler: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15Süre: 129 dakika (30, 32, 25, 25, 17)
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sırbistan, abd, voleybol, fivb voleybol milletler ligi
Sırbistan, Milletler Ligi yarı finalinde ABD'yi yenerek Brezilya'nın rakibi oldu
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Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, ABD’yi yenerek yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Organizasyonda yarın saat 15.00'te İtalya-Çin ve 18.30'da Türkiye-Tayland çeyrek final maçları oynanacak.
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Taghrid Khattab (Mısır)
ABD: Robinson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Washington, Poulter (Wong-Orantes, Carlini, Drews, Wilhite, Frantti)
Sırbistan: Lozo, Aleksic, Bjelica, Milenkovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Lazovic, Mirkovic, Mihajlovic)
Setler: 27-29, 23-25, 25-20, 25-20, 13-15
Süre: 129 dakika (30, 32, 25, 25, 17)