https://tr.sputniknews.com/20220714/sirbistanda-85-gocmen-gozaltina-alindi-cok-sayida-silah-ve-muhimmat-ele-gecirildi-1058709776.html
Sırbistan'da 85 göçmen gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Sırbistan'da 85 göçmen gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Sırp kolluk kuvvetleri, ülkenin Subotica kentinde yapılan arama faaliyetinde 85 göçmenin gözaltına alındığını ve arama sırasında çok sayıda silah ve mühimmat... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T13:49+0300
2022-07-14T13:49+0300
2022-07-14T13:53+0300
dünya
sırbistan
polis
göçmen
silah
çatışma
operasyon
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Sırbistan polisi, Macaristan sınırı yakınında bulunan Subotica kentinde düzenlediği operasyonda 85 göçmeni gözaltına aldığını açıkladı.Polisten yapılan açıklamada, birimlerin kentte yürüttüğü arama faaliyeti sırasında otomatik silahlar, tabancalar, bıçaklar ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.Yakalanan 2 göçmen hakkında cezai süreç başlatıldığı belirtilen açıklamada, aralarından 6'sının tutuklandığı ifade edilerek, operasyonun 'göçmenler tarafından işlenen suçları engellemek için tasarlandığı' vurgulandı.Sırp emniyetine göre operasyona özel polis ve terörle mücadele ekipleri de katıldı.İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, düzenlediği basın toplantısında, "İnsanların yaşadığı sefalet ve zorluklardan menfaat devşiren suçluların yaşam tarzımızı tehlikeye atmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz" diye konuştu.Bu ayın başlarında Sırbistan ile Macaristan sınırında göçmen grupları arasında bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı şiddetli bir çatışma yaşanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/macaristanda-3-gunde-1654-kacak-gocmenin-ulkeye-girisi-engellendi-1058299713.html
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sırbistan, polis, göçmen, silah, çatışma, operasyon
Sırbistan'da 85 göçmen gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
13:49 14.07.2022 (güncellendi: 13:53 14.07.2022) Abone ol
Sırp kolluk kuvvetleri, ülkenin Subotica kentinde yapılan arama faaliyetinde 85 göçmenin gözaltına alındığını ve arama sırasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Sırbistan polisi, Macaristan sınırı yakınında bulunan Subotica kentinde düzenlediği operasyonda 85 göçmeni gözaltına aldığını açıkladı.
Polisten yapılan açıklamada, birimlerin kentte yürüttüğü arama faaliyeti sırasında otomatik silahlar, tabancalar, bıçaklar ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
Yakalanan 2 göçmen hakkında cezai süreç başlatıldığı belirtilen açıklamada, aralarından 6'sının tutuklandığı ifade edilerek, operasyonun 'göçmenler tarafından işlenen suçları engellemek için tasarlandığı' vurgulandı.
Sırp emniyetine göre operasyona özel polis ve terörle mücadele ekipleri de katıldı.
İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, düzenlediği basın toplantısında, "İnsanların yaşadığı sefalet ve zorluklardan menfaat devşiren suçluların yaşam tarzımızı tehlikeye atmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Bu ayın başlarında Sırbistan ile Macaristan sınırında göçmen grupları arasında bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı şiddetli bir çatışma yaşanmıştı.