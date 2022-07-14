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Sosyal medyada 'don' tartışması: Bakan Mustafa Varank, markasını açıkladı
Sosyal medyada 'don' tartışması: Bakan Mustafa Varank, markasını açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisine tepki gösteren Serhat Seçilmiş adlı Twitter kullancısının "İçindeki don markasına bak" sözleri üzerine... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T19:34+0300
2022-07-14T19:35+0300
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türkiye
mustafa varank
tekstil
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, “Serhat Seçilmiş” adlı Twitter kullanıcısına verdiği “don markası” yanıtı dikkat çekti.Twitter hesabındaki biyografisinde "İyi Parti Mahalle Başkanı" yazan Serhat Seçilmiş adlı kişi, Bakan Varank’ın “Biz açtık” notuyla yaptığı paylaşıma yanıt verdi.Varank'ın, yatırımları anlattığı videoyu alıntılayan Seçilmiş, "Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce” dedi.Seçilmiş’in “İçindeki don markasına bak” ifadelerine yanıt veren Varank, "Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu iyi parti mahalle başkanına müsaadenizle cevap vereceğim... Jiber: Diyarbakır firması. Blackspade: İzmir firması” diye belirtti.
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türkiye, mustafa varank, tekstil

Sosyal medyada 'don' tartışması: Bakan Mustafa Varank, markasını açıkladı

19:34 14.07.2022 (güncellendi: 19:35 14.07.2022)
© AA / Raşid Necati AslımSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA / Raşid Necati Aslım
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisine tepki gösteren Serhat Seçilmiş adlı Twitter kullancısının "İçindeki don markasına bak" sözleri üzerine giydiği iç çamaşırı markasını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, “Serhat Seçilmiş” adlı Twitter kullanıcısına verdiği “don markası” yanıtı dikkat çekti.
Twitter hesabındaki biyografisinde "İyi Parti Mahalle Başkanı" yazan Serhat Seçilmiş adlı kişi, Bakan Varank’ın “Biz açtık” notuyla yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Varank'ın, yatırımları anlattığı videoyu alıntılayan Seçilmiş, "Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce” dedi.
Seçilmiş’in “İçindeki don markasına bak” ifadelerine yanıt veren Varank, "Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu iyi parti mahalle başkanına müsaadenizle cevap vereceğim... Jiber: Diyarbakır firması. Blackspade: İzmir firması” diye belirtti.
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