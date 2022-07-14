https://tr.sputniknews.com/20220714/sosyal-medyada-don-tartismasi-bakan-varank-markasini-acikladi-1058722962.html

Sosyal medyada 'don' tartışması: Bakan Mustafa Varank, markasını açıkladı

Sosyal medyada 'don' tartışması: Bakan Mustafa Varank, markasını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisine tepki gösteren Serhat Seçilmiş adlı Twitter kullancısının "İçindeki don markasına bak" sözleri üzerine... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T19:34+0300

2022-07-14T19:34+0300

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politika

türkiye

mustafa varank

tekstil

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, “Serhat Seçilmiş” adlı Twitter kullanıcısına verdiği “don markası” yanıtı dikkat çekti.Twitter hesabındaki biyografisinde "İyi Parti Mahalle Başkanı" yazan Serhat Seçilmiş adlı kişi, Bakan Varank’ın “Biz açtık” notuyla yaptığı paylaşıma yanıt verdi.Varank'ın, yatırımları anlattığı videoyu alıntılayan Seçilmiş, "Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce” dedi.Seçilmiş’in “İçindeki don markasına bak” ifadelerine yanıt veren Varank, "Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu iyi parti mahalle başkanına müsaadenizle cevap vereceğim... Jiber: Diyarbakır firması. Blackspade: İzmir firması” diye belirtti.

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türkiye, mustafa varank, tekstil