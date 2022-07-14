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https://tr.sputniknews.com/20220714/sri-lankada-halkin-merakla-bekledigi-karar-devlet-baskani-rajapaksa-istifasini-verdi-1058717940.html
Sri Lanka'da halkın merakla beklediği adım: Devlet Başkanı Rajapaksa istifasını verdi
Sri Lanka'da halkın merakla beklediği adım: Devlet Başkanı Rajapaksa istifasını verdi
Sri Lanka'da halk ayaklanması ve istifa çağrıları karşısında daha önce de iki kez görevi bırakacağını açıklayan Devlet Başkanı Rajapaksa, ele geçirdikleri... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T17:12+0300
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Ekonomik krize karşı çıkan halk ayaklanması sonrası ülkeyi terk edip önce Maldivler'e, ardından da 'özel ziyaret' kapsamında Singapur'a giden Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa beklenen adımı atıp istifasını sundu.Reuters haber ajansının aktardığına göre Rajapaksa istifasını e-posta yoluyla Parlamento Sözcüsü'ne iletti. İstifa haberinin duyulması üzerine başkent Colomba'da halk havai fişeklerle kutlama yapmaya başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/maldivlere-kacan-sri-lanka-lideri-simdi-de-singapurda--1058698068.html
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sri lanka, singapur, maldivler

Sri Lanka'da halkın merakla beklediği adım: Devlet Başkanı Rajapaksa istifasını verdi

17:12 14.07.2022 (güncellendi: 17:23 14.07.2022)
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMANSri Lanka- Rajapaksa
Sri Lanka- Rajapaksa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN
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Sri Lanka'da halk ayaklanması ve istifa çağrıları karşısında daha önce de iki kez görevi bırakacağını açıklayan Devlet Başkanı Rajapaksa, ele geçirdikleri resmi konutlardan bugün ayrılan halkın merakla beklediği belgeyi sundu.
Ekonomik krize karşı çıkan halk ayaklanması sonrası ülkeyi terk edip önce Maldivler'e, ardından da 'özel ziyaret' kapsamında Singapur'a giden Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa beklenen adımı atıp istifasını sundu.
Reuters haber ajansının aktardığına göre Rajapaksa istifasını e-posta yoluyla Parlamento Sözcüsü'ne iletti.
İstifa haberinin duyulması üzerine başkent Colomba'da halk havai fişeklerle kutlama yapmaya başladı.
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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Maldivler'e kaçan Sri Lanka lideri şimdi de Singapur'da
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