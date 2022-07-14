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Twitter'a erişim sorunu
Twitter'a erişim sorunu
Sosyal medya platformu Twitter’a Türkiye'den ve dünyadan erişim sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı, yaklaşık yarım saat boyunca platformun hem mobil uygulaması... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T15:15+0300
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yaşam
twitter
erişim sorunu
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Sosyal medya kullanıcıları ,saat 15.00 sıralarından itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, 'Twitter kapasiteyi aştı' uyarısıyla karşılaştı.İnternet sitesi ve uygulamaların erişim bağlantılarını izleyen downdetector.com isimli platformun verilerine göre, Twitter'a erişemediği yönünde bildirimde bulunan kullanıcıların sayısı dünya çapında hızla arttı.Yaklaşık 1 saat sonra Twitter'da yaşanan erişim sorunu dünya çapında düzelmeye başladı.Kullanıcılar, yavaş yavaş platforma yeniden erişebilir hale geldi.
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twitter , erişim sorunu

Twitter'a erişim sorunu

15:15 14.07.2022 (güncellendi: 16:13 14.07.2022)
© AP Photo / Matt RourkeTwitter logo
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Matt Rourke
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Sosyal medya platformu Twitter’a Türkiye'den ve dünyadan erişim sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı, yaklaşık yarım saat boyunca platformun hem mobil uygulaması hem de internet sitesi sürümünden giriş yapamadı. Sorun, daha sonra düzelmeye başladı.
Sosyal medya kullanıcıları ,saat 15.00 sıralarından itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, 'Twitter kapasiteyi aştı' uyarısıyla karşılaştı.
İnternet sitesi ve uygulamaların erişim bağlantılarını izleyen downdetector.com isimli platformun verilerine göre, Twitter'a erişemediği yönünde bildirimde bulunan kullanıcıların sayısı dünya çapında hızla arttı.
Yaklaşık 1 saat sonra Twitter'da yaşanan erişim sorunu dünya çapında düzelmeye başladı.
Kullanıcılar, yavaş yavaş platforma yeniden erişebilir hale geldi.
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