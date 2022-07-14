https://tr.sputniknews.com/20220714/twittera-erisim-sorunu-1058713693.html

Twitter'a erişim sorunu

Twitter'a erişim sorunu

Sosyal medya platformu Twitter’a Türkiye'den ve dünyadan erişim sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı, yaklaşık yarım saat boyunca platformun hem mobil uygulaması... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T15:15+0300

2022-07-14T15:15+0300

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yaşam

twitter

erişim sorunu

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Sosyal medya kullanıcıları ,saat 15.00 sıralarından itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, 'Twitter kapasiteyi aştı' uyarısıyla karşılaştı.İnternet sitesi ve uygulamaların erişim bağlantılarını izleyen downdetector.com isimli platformun verilerine göre, Twitter'a erişemediği yönünde bildirimde bulunan kullanıcıların sayısı dünya çapında hızla arttı.Yaklaşık 1 saat sonra Twitter'da yaşanan erişim sorunu dünya çapında düzelmeye başladı.Kullanıcılar, yavaş yavaş platforma yeniden erişebilir hale geldi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

twitter , erişim sorunu