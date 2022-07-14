https://tr.sputniknews.com/20220714/twittera-erisim-sorunu-1058713693.html
Twitter'a erişim sorunu
Twitter'a erişim sorunu
Sosyal medya platformu Twitter’a Türkiye'den ve dünyadan erişim sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı, yaklaşık yarım saat boyunca platformun hem mobil uygulaması... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T15:15+0300
2022-07-14T15:15+0300
2022-07-14T16:13+0300
yaşam
twitter
erişim sorunu
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Sosyal medya kullanıcıları ,saat 15.00 sıralarından itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, 'Twitter kapasiteyi aştı' uyarısıyla karşılaştı.İnternet sitesi ve uygulamaların erişim bağlantılarını izleyen downdetector.com isimli platformun verilerine göre, Twitter'a erişemediği yönünde bildirimde bulunan kullanıcıların sayısı dünya çapında hızla arttı.Yaklaşık 1 saat sonra Twitter'da yaşanan erişim sorunu dünya çapında düzelmeye başladı.Kullanıcılar, yavaş yavaş platforma yeniden erişebilir hale geldi.
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twitter , erişim sorunu
Twitter'a erişim sorunu
15:15 14.07.2022 (güncellendi: 16:13 14.07.2022) Abone ol
Sosyal medya platformu Twitter’a Türkiye'den ve dünyadan erişim sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı, yaklaşık yarım saat boyunca platformun hem mobil uygulaması hem de internet sitesi sürümünden giriş yapamadı. Sorun, daha sonra düzelmeye başladı.
Sosyal medya kullanıcıları ,saat 15.00 sıralarından itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, 'Twitter kapasiteyi aştı' uyarısıyla karşılaştı.
İnternet sitesi ve uygulamaların erişim bağlantılarını izleyen downdetector.com
isimli platformun verilerine göre, Twitter'a erişemediği yönünde bildirimde bulunan kullanıcıların sayısı dünya çapında hızla arttı.
Yaklaşık 1 saat sonra Twitter'da yaşanan erişim sorunu dünya çapında düzelmeye başladı.
Kullanıcılar, yavaş yavaş platforma yeniden erişebilir hale geldi.