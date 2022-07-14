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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/ukrayna-devlet-baskanligi-kiev-karadenizde-bir-navigasyon-algoritmasi-olusturulmasini-onerdi-1058719377.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı: Kiev, Karadeniz'de bir navigasyon algoritması oluşturulmasını önerdi
Ukrayna Devlet Başkanlığı: Kiev, Karadeniz'de bir navigasyon algoritması oluşturulmasını önerdi
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki 'tahıl koridoru' görüşmelerinde Kiev’in Ukrayna... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T18:03+0300
2022-07-14T18:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
karadeniz
andrey yermak
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Yermak, “Ukrayna'nın Karadeniz'deki güvenliği, Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatının yeniden başlatılması konusunda en önemli önceliktir. Bu nedenle Ukrayna, Karadeniz'de navigasyonun işleyişi için temel bir algoritma oluşturulmasını önerdi. Bu, Ukrayna tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak ve dünya çapında milyonlarca insan için gıda güvenliğini garanti edecektir” ifadelerini kullandı.Yermak, bugünkü toplantı sonucunda tarafların, görevi Karadeniz'de güvenli seyrüseferin izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak olacak BM himayesinde bir Ortak Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.
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ukrayna, karadeniz, andrey yermak

Ukrayna Devlet Başkanlığı: Kiev, Karadeniz'de bir navigasyon algoritması oluşturulmasını önerdi

18:03 14.07.2022
© REUTERSAndrey Yermak
Andrey Yermak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© REUTERS
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Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki 'tahıl koridoru' görüşmelerinde Kiev’in Ukrayna tahılının ihracatını sağlamak için Karadeniz'deki navigasyonun işleyişine yönelik temel bir algoritma oluşturulmasını önerdiğini belirtti.
Yermak, “Ukrayna'nın Karadeniz'deki güvenliği, Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatının yeniden başlatılması konusunda en önemli önceliktir. Bu nedenle Ukrayna, Karadeniz'de navigasyonun işleyişi için temel bir algoritma oluşturulmasını önerdi. Bu, Ukrayna tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak ve dünya çapında milyonlarca insan için gıda güvenliğini garanti edecektir” ifadelerini kullandı.
Yermak, bugünkü toplantı sonucunda tarafların, görevi Karadeniz'de güvenli seyrüseferin izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak olacak BM himayesinde bir Ortak Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.
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