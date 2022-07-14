https://tr.sputniknews.com/20220714/ukrayna-devlet-baskanligi-kiev-karadenizde-bir-navigasyon-algoritmasi-olusturulmasini-onerdi-1058719377.html

Ukrayna Devlet Başkanlığı: Kiev, Karadeniz'de bir navigasyon algoritması oluşturulmasını önerdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı: Kiev, Karadeniz'de bir navigasyon algoritması oluşturulmasını önerdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki 'tahıl koridoru' görüşmelerinde Kiev’in Ukrayna... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T18:03+0300

2022-07-14T18:03+0300

2022-07-14T18:03+0300

ukrayna krizi

ukrayna

karadeniz

andrey yermak

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Yermak, “Ukrayna'nın Karadeniz'deki güvenliği, Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatının yeniden başlatılması konusunda en önemli önceliktir. Bu nedenle Ukrayna, Karadeniz'de navigasyonun işleyişi için temel bir algoritma oluşturulmasını önerdi. Bu, Ukrayna tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak ve dünya çapında milyonlarca insan için gıda güvenliğini garanti edecektir” ifadelerini kullandı.Yermak, bugünkü toplantı sonucunda tarafların, görevi Karadeniz'de güvenli seyrüseferin izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak olacak BM himayesinde bir Ortak Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

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ukrayna, karadeniz, andrey yermak