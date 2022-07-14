https://tr.sputniknews.com/20220714/van-goghun-eski-bir-tablosuna-gizli-portresi-x-ray-sayesinde-kesfedildi-1058700014.html

Van Gogh'un eski bir tablosuna gizlenmiş portresi, X-ray sayesinde keşfedildi

Van Gogh'un eski bir tablosuna gizlenmiş portresi, X-ray sayesinde keşfedildi

İskoçya'daki Ulusal Galeriler koleksiyonu bünyesinde yarım asırdan fazla süredir keşfedilmeyi bekleyen bir Van Gogh otoportresinin bulunduğu ortaya çıktı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T11:48+0300

2022-07-14T11:48+0300

2022-07-14T11:55+0300

yaşam

vincent van gogh

portre

iskoçya

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Batı sanat tarihinin en önemli ressamlarından Vincent Van Gogh'un 'Köylü Bir Kadının Başı' isimli bir portre çalışmasının altında, ressamın kendi portresini çizdiği bir diğer resmin bulunduğu keşfedildi.İskoçya'daki Ulusal Galerileri'nde kıdemli resim konservatörü olarak görev yapan Lesley Stevenson, Vincent van Gogh'a ait 'Köylü Bir Kadının Başı' isimli tabloda yapılan X-ray görüntülemeyle 100 yılı aşkın süredir keşfedilmeyi bekleyen bir Van Gogh otoportresini bulduklarını açıkladı.1960 yılında Edinburgh'lu bir avukat tarafından koleksiyona bağışlanan küçük tabloya dair 'fazla bir beklentilerinin olmadığını' söyleyen Stevenson, X-ray taraması sırasında tablonun ardında bir Van Gogh otoportresini gördüğünü "Kesinlikle heyecan vericiydi" ifadeleriyle anlattı. Bir kataloglama çalışması kapsamında, Kraliyet İskoç Akademisi'nin yaz sergisine hazırlık olarak yapılan X-ray taramalarında keşfedilen otoportreye dair Stevenson, "Köylü kadını pek görmüyoruz ama elimizde bir kurşun beyazı ve yüzü için kullanılan çok daha koyu bir pigment, X-ray ışınları kartondan geçtiğinde ortaya çıkıyor" dedi.Yapılan ilk incelemeler, çizimin deneysel bir otoportre dizisinin parçası olduğunu ve buna benzer 5 çalışma daha olduğunu ortaya koydu. Aralık 1883 ile Kasım 1885 tarihleri arasında, Van Gogh'un Nuenen'de yaşadığı süreçte tuvallerin arkasına boyadığı söz konusu çalışmalar, Hollanda'daki Van Gogh Müzesi'nde sergileniyor. Fransız sanat küratörü Frances Fowle, yeni keşfedilen otoportreye dair yaptığı değerlendirmede, “Otoportreler üretmeye başladığı bu dönem, kendine özgü fırça darbeleriyle denemeler yapmaya başladığı olgun stilinin gelişiminde kilit rol oynadı. Van Gogh çok bağımsız bir düşünürdü ve radikal yeni stilini çok çabuk geliştirdi" dedi.Şu anda yalnızca X-ray görüntülemeyle görülebilen otoportrenin ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatılacak. Ancak üstteki resme zarar vermeden katmanlar halinde yapılacak olan çalışmaların ne kadar süreceği bilinmiyor. Stevenson sürece dair, "Bilinmezliklere atılan bir adım gibi" derken, işlemlerde karşılacakları zorluğun hayvan bazlı yapıştırıcı ve yağ bazlı boyanın çözünürlük farkından yararlanarak yapışkanı yağlı boya katmanlarından çıkarmak olacağını kaydetti.

iskoçya

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vincent van gogh, portre, iskoçya