https://tr.sputniknews.com/20220714/yeni-bir-kredi-sirketi-daha-resmen-kuruldu-1058694567.html

Yeni bir kredi şirketi daha resmen kuruldu

Yeni bir kredi şirketi daha resmen kuruldu

Maher Grup şirketlerinden Quick Sigorta'nın yüzde 100 iştiraki olan Quick Finansman A.Ş.'nin kuruluşu bugünkü Resmi Gazete ile resmen onaylandı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T08:06+0300

2022-07-14T08:06+0300

2022-07-14T08:07+0300

ekonomi

resmi gazete

kredi

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Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni bir kredi şirketi resmen kuruldu. 2021’in Aralık ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kuruluş izni alan Quick Finansman A.Ş., faaliyetlerine başlayabilecek.Maher Grubu CEO'su Levent Uluçeçen, daha önce yaptığı açıklamada şirketin özellikle araç, gayrimenkul ve tarım allarında kredi vereceğini duyurmuştu.

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resmi gazete, kredi