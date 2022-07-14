https://tr.sputniknews.com/20220714/yeni-bir-kredi-sirketi-daha-resmen-kuruldu-1058694567.html
Yeni bir kredi şirketi daha resmen kuruldu
Yeni bir kredi şirketi daha resmen kuruldu
Maher Grup şirketlerinden Quick Sigorta'nın yüzde 100 iştiraki olan Quick Finansman A.Ş.'nin kuruluşu bugünkü Resmi Gazete ile resmen onaylandı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T08:06+0300
2022-07-14T08:06+0300
2022-07-14T08:07+0300
ekonomi
resmi gazete
kredi
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Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni bir kredi şirketi resmen kuruldu. 2021’in Aralık ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kuruluş izni alan Quick Finansman A.Ş., faaliyetlerine başlayabilecek.Maher Grubu CEO'su Levent Uluçeçen, daha önce yaptığı açıklamada şirketin özellikle araç, gayrimenkul ve tarım allarında kredi vereceğini duyurmuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, kredi
Yeni bir kredi şirketi daha resmen kuruldu
08:06 14.07.2022 (güncellendi: 08:07 14.07.2022) Abone ol
Maher Grup şirketlerinden Quick Sigorta'nın yüzde 100 iştiraki olan Quick Finansman A.Ş.'nin kuruluşu bugünkü Resmi Gazete ile resmen onaylandı.
Bugünkü Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni bir kredi şirketi resmen kuruldu.
2021’in Aralık ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) kuruluş izni alan Quick Finansman A.Ş., faaliyetlerine başlayabilecek.
Maher Grubu CEO'su Levent Uluçeçen, daha önce yaptığı açıklamada şirketin özellikle araç, gayrimenkul ve tarım allarında kredi vereceğini duyurmuştu.