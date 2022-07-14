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Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı
Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayınlanacak. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T15:51+0300
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yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
yaşam
dizi
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Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'The Rings of Power'dan yeni tanıtım görselleri yayınlandı. Entertainment Weekly tarafından paylaşılan görsellerde dizide yer alacak bazı mekân ve karakterler bulunuyor.İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak.J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220214/the-lord-of-the-rings-the-rings-of-powerin-fragmani-yayinlandi-1053821642.html
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yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, dizi

Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı

15:51 14.07.2022 (güncellendi: 16:10 14.07.2022)
© Prime Video/Ben Rothstein'Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power'
'Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© Prime Video/Ben Rothstein
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'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayınlanacak.
Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'The Rings of Power'dan yeni tanıtım görselleri yayınlandı. Entertainment Weekly tarafından paylaşılan görsellerde dizide yer alacak bazı mekân ve karakterler bulunuyor.
İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak.
J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.
Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.
Modor / Yüzüklerin Efendisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
YAŞAM
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin fragmanı yayınlandı
14 Şubat, 15:00
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