Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı

Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayınlanacak. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'The Rings of Power'dan yeni tanıtım görselleri yayınlandı. Entertainment Weekly tarafından paylaşılan görsellerde dizide yer alacak bazı mekân ve karakterler bulunuyor.İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak.J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.

