https://tr.sputniknews.com/20220714/yuzuklerin-efendisi-dizisinden-yeni-fotograflar-yayinlandi-1058714709.html
Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı
Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayınlanacak. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T15:51+0300
2022-07-14T15:51+0300
2022-07-14T16:10+0300
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
yaşam
dizi
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Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'The Rings of Power'dan yeni tanıtım görselleri yayınlandı. Entertainment Weekly tarafından paylaşılan görsellerde dizide yer alacak bazı mekân ve karakterler bulunuyor.İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak.J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220214/the-lord-of-the-rings-the-rings-of-powerin-fragmani-yayinlandi-1053821642.html
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yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, dizi
Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı
15:51 14.07.2022 (güncellendi: 16:10 14.07.2022) Abone ol
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayınlanacak.
Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'The Rings of Power'dan yeni tanıtım görselleri yayınlandı. Entertainment Weekly tarafından paylaşılan görsellerde dizide yer alacak bazı mekân ve karakterler bulunuyor.
İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak.
J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.
Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.