https://tr.sputniknews.com/20220714/zaharova-istanbuldaki-toplantida-taraflar-olasi-anlasmanin-bazi-unsurlarini-olusturmayi-basardi-1058710570.html
Zaharova: İstanbul'daki toplantıda taraflar, olası anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardı
Zaharova: İstanbul'daki toplantıda taraflar, olası anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardı
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İstanbul'daki tahıl konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın muhtemel bir anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T14:08+0300
2022-07-14T14:08+0300
2022-07-14T15:00+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya
ukrayna
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tahıl
görüşme
istanbul
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki 'tahıl koridoru' toplantısında Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın savunma yetkililerinin olası bir anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardığını söyledi.İstanbul'da 'tahıl koridoru' konusunda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, "Görüşme, dört taraflıydı. Bu sorunla ilgili konular etraflı şekilde ele alındı. Olası anlaşmanın bazı unsurlarının oluşturulması başarıldı ve şimdi bunlar üzerinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna orduları tarafından çalışma yapılacak" dedi.Zaharova, üç ülkenin savunma heyetlerinin kendi başkentlerinde yapacakları istişarelerin ardından toplantıların aynı formatta devam edeceğini belirtti.'ABD, HIMARS sistemleriyle Donbass’a vurması için Kiev'e istihbarat verileri sağladı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ile Donbass sakinlerine yönelik saldırıları yönlendirmek için Kiev'e istihbarat verileri sağladığını ve eğitmenler gönderdiğini belirtti.Ukrayna tarafının Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini yoğun bir şekilde bombalamaya devam ettiklerine dikkat çeken Zaharova, ‘bombardımanların seçici olarak konut bölgelerini, mağazaları, marketleri, sağlık kurumlarını ve diğer sosyal tesisleri hedef aldığını’ vurguladı.Rus diplomat, “Ukrayna silahlı oluşumları, ABD’nin gönderdiği HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini yaygın olarak kullandı ve bunu, yalnızca gerekli istihbaratı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Kiev rejiminin temsilcilerine doğru nişan almalarına yardım eden eğitmenleri de gizlice gönderen Amerikan tarafının doğrudan yardımıyla yaptı” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/wsj-istanbulda-tahil-sorunu-konusunda-varilan-anlasmanin-detaylarini-acikladi-1058697854.html
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mariya zaharova, rusya, ukrayna, türkiye, tahıl, görüşme, istanbul
Zaharova: İstanbul'daki toplantıda taraflar, olası anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardı
14:08 14.07.2022 (güncellendi: 15:00 14.07.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İstanbul'daki tahıl konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın muhtemel bir anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki 'tahıl koridoru' toplantısında Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın savunma yetkililerinin olası bir anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardığını söyledi.
İstanbul'da 'tahıl koridoru' konusunda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, "Görüşme, dört taraflıydı. Bu sorunla ilgili konular etraflı şekilde ele alındı. Olası anlaşmanın bazı unsurlarının oluşturulması başarıldı ve şimdi bunlar üzerinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna orduları tarafından çalışma yapılacak" dedi.
Zaharova, üç ülkenin savunma heyetlerinin kendi başkentlerinde yapacakları istişarelerin ardından toplantıların aynı formatta devam edeceğini belirtti.
'ABD, HIMARS sistemleriyle Donbass’a vurması için Kiev'e istihbarat verileri sağladı'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ile Donbass sakinlerine yönelik saldırıları yönlendirmek için Kiev'e istihbarat verileri sağladığını ve eğitmenler gönderdiğini belirtti.
Ukrayna tarafının Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini yoğun bir şekilde bombalamaya devam ettiklerine dikkat çeken Zaharova, ‘bombardımanların seçici olarak konut bölgelerini, mağazaları, marketleri, sağlık kurumlarını ve diğer sosyal tesisleri hedef aldığını’ vurguladı.
Rus diplomat, “Ukrayna silahlı oluşumları, ABD’nin gönderdiği HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini yaygın olarak kullandı ve bunu, yalnızca gerekli istihbaratı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Kiev rejiminin temsilcilerine doğru nişan almalarına yardım eden eğitmenleri de gizlice gönderen Amerikan tarafının doğrudan yardımıyla yaptı” ifadelerini kullandı.