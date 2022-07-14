https://tr.sputniknews.com/20220714/zaharova-washingtonun-kieve-aktardigi-silahlar-ukraynadaki-catismanin-uzamasina-yol-aciyor-1058727259.html
Zaharova: Washington’un Kiev'e aktardığı silahlar Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına yol açıyor
Zaharova: Washington’un Kiev'e aktardığı silahlar Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına yol açıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Kiev'e aktardığı silahların Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesine neden olduğunu belirtti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T21:23+0300
2022-07-14T21:23+0300
2022-07-14T21:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
mariya zaharova
abd
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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin vatandaşlarına Ukrayna’yı derhal terk etmeleri çağrısını değerlendiren Zaharova, Washington’un Kiev rejimine tedarik ettiği silahların Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesine ve insanların ölümüne neden olduğuna dikkat çekti.Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:
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ukrayna krizi, mariya zaharova, abd
Zaharova: Washington’un Kiev'e aktardığı silahlar Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına yol açıyor
21:23 14.07.2022 (güncellendi: 21:33 14.07.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Kiev'e aktardığı silahların Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesine neden olduğunu belirtti.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin vatandaşlarına Ukrayna’yı derhal terk etmeleri çağrısını değerlendiren Zaharova, Washington’un Kiev rejimine tedarik ettiği silahların Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesine ve insanların ölümüne neden olduğuna dikkat çekti.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:
“Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliği, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına, ‘Rusların askeri hedefleri haline gelebilecekleri’ gerekçesiyle kalabalık yerlerden ve halka açık etkinliklerden uzak durmalarını ve ülkeden derhal ayrılmalarını talep eden bir bildiri yayınladı. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, Washington'un Kiev rejimine Amerikan silahları aktardığını ve bunların kullanılmasının çatışmanın uzamasına ve insanların ölümüne yol açtığını eklemeyi unutmuş.”