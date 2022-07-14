Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/zaharova-washingtonun-kieve-aktardigi-silahlar-ukraynadaki-catismanin-uzamasina-yol-aciyor-1058727259.html
Zaharova: Washington’un Kiev'e aktardığı silahlar Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına yol açıyor
Zaharova: Washington’un Kiev'e aktardığı silahlar Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına yol açıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Kiev'e aktardığı silahların Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesine neden olduğunu belirtti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T21:23+0300
2022-07-14T21:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
mariya zaharova
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056718060_0:17:2669:1518_1920x0_80_0_0_dc079c35afbc1bada87f685fa73e222d.jpg
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin vatandaşlarına Ukrayna’yı derhal terk etmeleri çağrısını değerlendiren Zaharova, Washington’un Kiev rejimine tedarik ettiği silahların Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesine ve insanların ölümüne neden olduğuna dikkat çekti.Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056718060_0:0:2479:1859_1920x0_80_0_0_de0282ab91e761b38184fa57517461f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, mariya zaharova, abd

Zaharova: Washington’un Kiev'e aktardığı silahlar Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına yol açıyor

21:23 14.07.2022 (güncellendi: 21:33 14.07.2022)
© Sputnik / Nina Zotina / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© Sputnik / Nina Zotina
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Kiev'e aktardığı silahların Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesine neden olduğunu belirtti.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin vatandaşlarına Ukrayna’yı derhal terk etmeleri çağrısını değerlendiren Zaharova, Washington’un Kiev rejimine tedarik ettiği silahların Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesine ve insanların ölümüne neden olduğuna dikkat çekti.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

“Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliği, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına, ‘Rusların askeri hedefleri haline gelebilecekleri’ gerekçesiyle kalabalık yerlerden ve halka açık etkinliklerden uzak durmalarını ve ülkeden derhal ayrılmalarını talep eden bir bildiri yayınladı. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, Washington'un Kiev rejimine Amerikan silahları aktardığını ve bunların kullanılmasının çatışmanın uzamasına ve insanların ölümüne yol açtığını eklemeyi unutmuş.”

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала