“Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliği, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına, ‘Rusların askeri hedefleri haline gelebilecekleri’ gerekçesiyle kalabalık yerlerden ve halka açık etkinliklerden uzak durmalarını ve ülkeden derhal ayrılmalarını talep eden bir bildiri yayınladı. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, Washington'un Kiev rejimine Amerikan silahları aktardığını ve bunların kullanılmasının çatışmanın uzamasına ve insanların ölümüne yol açtığını eklemeyi unutmuş.”