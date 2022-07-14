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https://tr.sputniknews.com/20220714/zaporojye-bolgesinde-sonbahar-basinda-rusyaya-katilimla-ilgili-referandum-yapilacak-1058723203.html
Zaporojye Bölgesi'nde sonbahar başında Rusya'ya katılımla ilgili referandum yapılacak
Zaporojye Bölgesi'nde sonbahar başında Rusya'ya katılımla ilgili referandum yapılacak
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, bölgenin Rusya bünyesine katılımıyla ilgili referandumun sonbahar başında... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T19:34+0300
2022-07-14T19:35+0300
zaporojye
dünya
referandum
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Gazetecilere açıklama yapan Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Balitskiy, sonbahar başında Zaporojye Bölgesi'nin Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandum yapılmasına karar verdiğini belirtti.Referandumun yapılmasıyla ilgili mekanizmalar üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Balitskiy, referandum sonucunda bölge halkının ne istediğinin ve nasıl yaşamak istediğinin belirleneceğini ifade etti.
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zaporojye, referandum, rusya

Zaporojye Bölgesi'nde sonbahar başında Rusya'ya katılımla ilgili referandum yapılacak

19:34 14.07.2022 (güncellendi: 19:35 14.07.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girRusya-Kırım-anayasal düzenlemelere yönelik referandum
Rusya-Kırım-anayasal düzenlemelere yönelik referandum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, bölgenin Rusya bünyesine katılımıyla ilgili referandumun sonbahar başında yapılacağını açıkladı.
Gazetecilere açıklama yapan Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Balitskiy, sonbahar başında Zaporojye Bölgesi'nin Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandum yapılmasına karar verdiğini belirtti.

Referandumun yapılmasıyla ilgili mekanizmalar üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Balitskiy, referandum sonucunda bölge halkının ne istediğinin ve nasıl yaşamak istediğinin belirleneceğini ifade etti.
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