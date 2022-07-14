https://tr.sputniknews.com/20220714/zaporojye-bolgesinde-sonbahar-basinda-rusyaya-katilimla-ilgili-referandum-yapilacak-1058723203.html
Zaporojye Bölgesi'nde sonbahar başında Rusya'ya katılımla ilgili referandum yapılacak
Zaporojye Bölgesi'nde sonbahar başında Rusya'ya katılımla ilgili referandum yapılacak
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, bölgenin Rusya bünyesine katılımıyla ilgili referandumun sonbahar başında... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T19:34+0300
2022-07-14T19:34+0300
2022-07-14T19:35+0300
zaporojye
dünya
referandum
rusya
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Gazetecilere açıklama yapan Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Balitskiy, sonbahar başında Zaporojye Bölgesi'nin Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandum yapılmasına karar verdiğini belirtti.Referandumun yapılmasıyla ilgili mekanizmalar üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Balitskiy, referandum sonucunda bölge halkının ne istediğinin ve nasıl yaşamak istediğinin belirleneceğini ifade etti.
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zaporojye, referandum, rusya
Zaporojye Bölgesi'nde sonbahar başında Rusya'ya katılımla ilgili referandum yapılacak
19:34 14.07.2022 (güncellendi: 19:35 14.07.2022) Abone ol
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, bölgenin Rusya bünyesine katılımıyla ilgili referandumun sonbahar başında yapılacağını açıkladı.
Gazetecilere açıklama yapan Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Balitskiy, sonbahar başında Zaporojye Bölgesi'nin Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandum yapılmasına karar verdiğini belirtti.
Referandumun yapılmasıyla ilgili mekanizmalar üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Balitskiy, referandum sonucunda bölge halkının ne istediğinin ve nasıl yaşamak istediğinin belirleneceğini ifade etti.