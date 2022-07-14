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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/zelenskiyden-dortlu-toplanti-ile-ilgili-turkiye-ve-birlesmis-milletlere-tesekkur-1058688033.html
Zelenskiy'den 'Dörtlü Toplantı' ile ilgili Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür
Zelenskiy'den 'Dörtlü Toplantı' ile ilgili Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da yapılan 'Dörtlü Toplantı' da ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dünya gıda... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T00:31+0300
2022-07-14T00:32+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
tahıl
ukrayna krizi
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Vladimir Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında gerçekleşen İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Zelenskiy, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, “Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220713/bakan-akar-onumuzdeki-hafta-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-yeniden-turkiyede-toplanacak-1058682877.html
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vladimir zelenskiy, tahıl, ukrayna krizi

Zelenskiy'den 'Dörtlü Toplantı' ile ilgili Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür

00:31 14.07.2022 (güncellendi: 00:32 14.07.2022)
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığıİstanbul'da 4'lü tahıl koridoru görüşmesi
İstanbul'da 4'lü tahıl koridoru görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da yapılan 'Dörtlü Toplantı' da ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dünya gıda tedarikini yeniden başlatma konusundaki çabalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.
Vladimir Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında gerçekleşen İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zelenskiy, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, “Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz” dedi.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
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Bakan Akar'dan 'Dörtlü Toplantı' açıklaması: Koordinasyon merkezinin oluşturulmasına karar verildi
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