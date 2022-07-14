https://tr.sputniknews.com/20220714/zelenskiyden-dortlu-toplanti-ile-ilgili-turkiye-ve-birlesmis-milletlere-tesekkur-1058688033.html

Zelenskiy'den 'Dörtlü Toplantı' ile ilgili Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür

Zelenskiy'den 'Dörtlü Toplantı' ile ilgili Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da yapılan 'Dörtlü Toplantı' da ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dünya gıda... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T00:31+0300

2022-07-14T00:31+0300

2022-07-14T00:32+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

tahıl

ukrayna krizi

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Vladimir Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında gerçekleşen İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Zelenskiy, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, “Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220713/bakan-akar-onumuzdeki-hafta-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-yeniden-turkiyede-toplanacak-1058682877.html

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vladimir zelenskiy, tahıl, ukrayna krizi