https://tr.sputniknews.com/20220714/zelenskiyden-dortlu-toplanti-ile-ilgili-turkiye-ve-birlesmis-milletlere-tesekkur-1058688033.html
Zelenskiy'den 'Dörtlü Toplantı' ile ilgili Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür
Zelenskiy'den 'Dörtlü Toplantı' ile ilgili Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da yapılan 'Dörtlü Toplantı' da ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dünya gıda... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T00:31+0300
2022-07-14T00:31+0300
2022-07-14T00:32+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
tahıl
ukrayna krizi
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Vladimir Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında gerçekleşen İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Zelenskiy, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, “Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220713/bakan-akar-onumuzdeki-hafta-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-yeniden-turkiyede-toplanacak-1058682877.html
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vladimir zelenskiy, tahıl, ukrayna krizi
Zelenskiy'den 'Dörtlü Toplantı' ile ilgili Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür
00:31 14.07.2022 (güncellendi: 00:32 14.07.2022) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da yapılan 'Dörtlü Toplantı' da ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dünya gıda tedarikini yeniden başlatma konusundaki çabalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.
Vladimir Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında gerçekleşen İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zelenskiy, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, “Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz” dedi.