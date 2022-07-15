https://tr.sputniknews.com/20220715/ab-komisyonu-rusyadan-altin-ithalatina-ambargo-koyulmasini-onerdi-1058762693.html
AB Komisyonu, Rusya'dan altın ithalatına ambargo koyulmasını önerdi
AB Komisyonu, Rusya'dan altın ithalatına ambargo koyulmasını önerdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların etkisinin artırılmasına yönelik önlemler kapsamında Rusya'dan altın ithalatına yasak... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T17:16+0300
2022-07-15T17:16+0300
2022-07-15T17:16+0300
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Teklif edilen yeni yaptırım paketi hakkında açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus altını ithalatına ambargo koyulmasını ve Rusya'ya gerçekleştirilen çifte amaçlı ürünlerin ve teknolojilerin ihracatına ilişkin kontrolün artırılmasını önerdiklerini söyledi.Von der Leyen, pakette AB yaptırımlarının Rusya'nın diğer ülkelerle yaptığı tarım ürünleri ticaretini hiçbir şekilde kısıtlama amacı taşımadığının da açıklandığını belirtti.Komisyon tarafından önerilen paket, AB Konseyi'nde oylanacak. Sürecin Temmuz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.Brüksel, şimdiye dek Rus petrolüne ambargo uygulanması da dahil altı yaptırım paketi kabul etmişti.Geçen ay G7 ülkeleri, Almanya'da yapılan zirvede Rusya'ya altın ambargosu uygulanması konusunda mutabakat sağlamıştı.ABD Başkanı Joe Biden, zirvedeki konuşmasında altın ambargosuyla Rusya'yı milyarlarca dolarlık bir ihracat kaleminden mahrum bırakacaklarını savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220713/rus-yetkili-ukrayna-uzerinden-gaz-transitinin-korunabilecegini-tahmin-etti-1058678088.html
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AB Komisyonu, Rusya'dan altın ithalatına ambargo koyulmasını önerdi
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların etkisinin artırılmasına yönelik önlemler kapsamında Rusya'dan altın ithalatına yasak getirilmesini önerdi.
Teklif edilen yeni yaptırım paketi hakkında açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus altını ithalatına ambargo koyulmasını ve Rusya'ya gerçekleştirilen çifte amaçlı ürünlerin ve teknolojilerin ihracatına ilişkin kontrolün artırılmasını önerdiklerini söyledi.
Von der Leyen, pakette AB yaptırımlarının Rusya'nın diğer ülkelerle yaptığı tarım ürünleri ticaretini hiçbir şekilde kısıtlama amacı taşımadığının da açıklandığını belirtti.
Komisyon tarafından önerilen paket, AB Konseyi'nde oylanacak. Sürecin Temmuz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Brüksel, şimdiye dek Rus petrolüne ambargo uygulanması da dahil altı yaptırım paketi kabul etmişti.
Geçen ay G7 ülkeleri, Almanya'da yapılan zirvede Rusya'ya altın ambargosu uygulanması konusunda mutabakat sağlamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, zirvedeki konuşmasında altın ambargosuyla Rusya'yı milyarlarca dolarlık bir ihracat kaleminden mahrum bırakacaklarını savunmuştu.