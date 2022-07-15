https://tr.sputniknews.com/20220715/abdden-kovid-19a-karsi-novavaxa-acil-kullanim-onayi-1058734590.html
ABD'den Kovid-19'a karşı Novavax'a acil kullanım onayı
ABD'den Kovid-19'a karşı Novavax'a acil kullanım onayı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede Kovid-19'a karşı mücadele için 4. olarak Novavax aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T00:56+0300
2022-07-15T00:56+0300
2022-07-15T00:56+0300
koronavirüs
abd
kovid-19
novavax
aşı
onay
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FDA'nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Novavax aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtilerek ABD'deki 18 yaşından büyükler için acil kullanımının onaylandığı belirtildi.Novavax, 13 Temmuz itibarıyla verilen geçici onayla Pfizer-Biontech, Moderna ve Johnson & Johnson'dan sonra ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılabilecek 4'üncü aşı oldu.Mevcut durumda daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmayanlarda 3 hafta arayla iki dozluk seri olarak uygulanabilecek aşının, daha önce Kovid-19 aşılarını tam yaptıranlar için hatırlatma dozu olarak tercih edilemeyeceği bildirildi.ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre hala, nüfusun yüzde 21.5'i Kovid-19'a karşı herhangi bir doz aşı yaptırmamış görünüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/dunya-saglik-orgutu-koronavirus-salgini-bitmekten-cok-uzak-1058636185.html
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abd, kovid-19, novavax, aşı, onay
ABD'den Kovid-19'a karşı Novavax'a acil kullanım onayı
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede Kovid-19'a karşı mücadele için 4. olarak Novavax aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.
FDA'nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Novavax aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtilerek ABD'deki 18 yaşından büyükler için acil kullanımının onaylandığı belirtildi.
Novavax, 13 Temmuz itibarıyla verilen geçici onayla Pfizer-Biontech, Moderna ve Johnson & Johnson'dan sonra ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılabilecek 4'üncü aşı oldu.
Mevcut durumda daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmayanlarda 3 hafta arayla iki dozluk seri olarak uygulanabilecek aşının, daha önce Kovid-19 aşılarını tam yaptıranlar için hatırlatma dozu olarak tercih edilemeyeceği bildirildi.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre hala, nüfusun yüzde 21.5'i Kovid-19'a karşı herhangi bir doz aşı yaptırmamış görünüyor.