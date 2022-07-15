https://tr.sputniknews.com/20220715/abdden-kovid-19a-karsi-novavaxa-acil-kullanim-onayi-1058734590.html

ABD'den Kovid-19'a karşı Novavax'a acil kullanım onayı

ABD'den Kovid-19'a karşı Novavax'a acil kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede Kovid-19'a karşı mücadele için 4. olarak Novavax aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T00:56+0300

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koronavirüs

abd

kovid-19

novavax

aşı

onay

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FDA'nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Novavax aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtilerek ABD'deki 18 yaşından büyükler için acil kullanımının onaylandığı belirtildi.Novavax, 13 Temmuz itibarıyla verilen geçici onayla Pfizer-Biontech, Moderna ve Johnson & Johnson'dan sonra ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılabilecek 4'üncü aşı oldu.Mevcut durumda daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmayanlarda 3 hafta arayla iki dozluk seri olarak uygulanabilecek aşının, daha önce Kovid-19 aşılarını tam yaptıranlar için hatırlatma dozu olarak tercih edilemeyeceği bildirildi.ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre hala, nüfusun yüzde 21.5'i Kovid-19'a karşı herhangi bir doz aşı yaptırmamış görünüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220712/dunya-saglik-orgutu-koronavirus-salgini-bitmekten-cok-uzak-1058636185.html

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