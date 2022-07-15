'Acı dolu dünyadan uzaklaşmak için sıra dışı bir yol': Ürdün'de yapay 'meditasyon mağarası'

© AA Küçük bir şelaleden gelen hafif su sesinin duyulduğu meditasyon mağarasında ziyaretçiler, dış dünyadan tamamen izole bir şekilde, loş ışıklar altında kendileriyle baş başa kalıyor. Meditasyon mağarasındaki taşlarda kafatası, deve, kuş, kurt ve geyik boynuzları gibi insan ve hayvan esintileri olduğuna işaret eden Subuh, buraya gelenlerin taşların hissiyle daha da derinleştiğini dile getirdi. "Taşlarla gelen meditasyon ve derinlere dalma hissi ruhu dinlendiriyor. Bu işi bir kaşif zihniyetiyle, araştırmacı metoduyla ve sanatçı ruhuyla yaptım, ortaya benzersiz bir örnek ve yeni bir iş çıktı" diyen Subuh, Ürdün içinden ve dışından gelen turistlerin meditasyon mağarasını ilgi çekici bulduğunu aktardı. İlk varoluşun malzemesi olan taştan daha güzel bir madde bulamadığını söyleyen Subuh, taşın bir medeniyetten başka bir medeniyete geçişin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Bu tür eylemlerin lüks ve gereksiz görülmesinden yakınan Subuh, ilk zorluğu mağarayı açacağı zaman gelen itirazlarla başa çıkmak zorunda kalarak yaşadığını dile getirdi. Subuh son olarak, ülkesine hizmet etme ve sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini söyledi.