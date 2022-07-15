https://tr.sputniknews.com/20220715/adanada-6-noktada-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1058742905.html

Adana'da 6 noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'da 6 noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda 6 noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T10:55+0300

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türkiye

adana

yangın

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İlçe merkezine bağlı Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanda kısa aralıklarla 6 noktada gece saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Feke, Kozan ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar, kısa sürede kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Jandarma, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınlarla ilgili araştırma başlattı

türkiye

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adana, yangın