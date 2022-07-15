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Adana'da 6 noktada çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'da 6 noktada çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda 6 noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
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adana
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İlçe merkezine bağlı Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanda kısa aralıklarla 6 noktada gece saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Feke, Kozan ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar, kısa sürede kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Jandarma, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınlarla ilgili araştırma başlattı
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Adana'da 6 noktada çıkan orman yangını söndürüldü

10:55 15.07.2022
© AAAdana'da 6 noktada çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'da 6 noktada çıkan orman yangını söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AA
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda 6 noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İlçe merkezine bağlı Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanda kısa aralıklarla 6 noktada gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Feke, Kozan ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar, kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınlarla ilgili araştırma başlattı
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