https://tr.sputniknews.com/20220715/amanoslarda-sari-benekli-semender-goruntulendi-1058760800.html
Amanoslar’da sarı benekli semender görüntülendi
Amanoslar’da sarı benekli semender görüntülendi
Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T16:30+0300
2022-07-15T16:30+0300
2022-07-15T16:30+0300
yaşam
osmaniye
semender
amanos dağları
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Osmaniye’de Amanos Dağları’nda yer alan 1650 rakımlı Zorkun Yaylası’na ailesiyle gezmeye giden Adem Uçan, arkadaşının evinin bahçesinde gezerken nesli tükenmekte olan sarı benekli semender gördü.Uçan, çocuklarıyla semenderin fotoğraf ve vidosunu çekti. Daha sonra semender doğal yaşam ortamına bırakıldı.Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye’ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, ‘yağmur yağdıran böcü’ olarak da adlandırılıyor.
osmaniye
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osmaniye, semender, amanos dağları
Amanoslar’da sarı benekli semender görüntülendi
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Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi.
Osmaniye’de Amanos Dağları’nda yer alan 1650 rakımlı Zorkun Yaylası’na ailesiyle gezmeye giden Adem Uçan, arkadaşının evinin bahçesinde gezerken nesli tükenmekte olan sarı benekli semender gördü.
Uçan, çocuklarıyla semenderin fotoğraf ve vidosunu çekti. Daha sonra semender doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye’ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, ‘yağmur yağdıran böcü’ olarak da adlandırılıyor.