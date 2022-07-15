https://tr.sputniknews.com/20220715/amanoslarda-sari-benekli-semender-goruntulendi-1058760800.html

Amanoslar’da sarı benekli semender görüntülendi

Amanoslar’da sarı benekli semender görüntülendi

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T16:30+0300

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yaşam

osmaniye

semender

amanos dağları

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Osmaniye’de Amanos Dağları’nda yer alan 1650 rakımlı Zorkun Yaylası’na ailesiyle gezmeye giden Adem Uçan, arkadaşının evinin bahçesinde gezerken nesli tükenmekte olan sarı benekli semender gördü.Uçan, çocuklarıyla semenderin fotoğraf ve vidosunu çekti. Daha sonra semender doğal yaşam ortamına bırakıldı.Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye’ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, ‘yağmur yağdıran böcü’ olarak da adlandırılıyor.

osmaniye

amanos dağları

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osmaniye, semender, amanos dağları