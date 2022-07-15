https://tr.sputniknews.com/20220715/aminin-dokunusu-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1058752309.html
'Ami'nin Dokunuşu', Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
'Ami'nin Dokunuşu', Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Hindistan'da üretilen bir yüzük, 'Bir yüzüğün üzerine kaç tane elmas sığdırılabilir?' sorusunun sınırlarını zorladı. 'Ami'nin Dokunuşu' adı verilen yüzük... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T13:48+0300
2022-07-15T13:48+0300
2022-07-15T13:49+0300
yaşam
elmas
guinness
guinness rekorlar kitabı
yüzük
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Hindistan'In Kerala vilayetindeki Malappuram bölgesinde bulunan SWA Diamonds isimli bir takı üreticisi, üzerinde binlerce elmas bulunan bir yüzük üretti. 'Ami'nin Dokunuşu' diye adlandırılan yüzük, Guinness Rekorlar Kitabı'na 'bir yüzük üzerinde en fazla elmas' başlığıyla girdi.Asya Rekor Kitabı'na da girmeyi başaran yüzüğün tasarımcısı, National Institute of Design'dan yaşam tarzı aksesuar tasarımı alanında yüksek lisans eğitimi alan tasarımcı Rijisha TV. Elmasları yüzüğün üzerine toplam 90 günde dizdiğini söyleyen Rijisha, yüzüğün tasarımında sonsuzluğu simgeleyen pembe istiridye mantarından ilham aldığını söylüyor.Rijisha'ya göre yüzüğün üzerinde tam 24 bin 679 adet elmas bulunuyor. Daha önceki rekoru elinde bulunduran yüzük, 12 bin 638 elmasa sahipti.SWA Diamonds Genel Müdürü Abdul Gafur Anadiyan, rekor kıran yüzüğe ilişkin “Mantar ölümsüzlüğü ve uzun ömürlülüğü temsil ediyor” ifadelerini kullandı.
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elmas, guinness, guinness rekorlar kitabı, yüzük
'Ami'nin Dokunuşu', Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
13:48 15.07.2022 (güncellendi: 13:49 15.07.2022) Abone ol
Hindistan'da üretilen bir yüzük, 'Bir yüzüğün üzerine kaç tane elmas sığdırılabilir?' sorusunun sınırlarını zorladı. 'Ami'nin Dokunuşu' adı verilen yüzük, üzerindeki elmas sayısıyla dünya rekoru kırdı.
Hindistan'In Kerala vilayetindeki Malappuram bölgesinde bulunan SWA Diamonds isimli bir takı üreticisi, üzerinde binlerce elmas bulunan bir yüzük üretti. 'Ami'nin Dokunuşu' diye adlandırılan yüzük, Guinness Rekorlar Kitabı'na 'bir yüzük üzerinde en fazla elmas' başlığıyla girdi.
Asya Rekor Kitabı'na da girmeyi başaran yüzüğün tasarımcısı, National Institute of Design'dan yaşam tarzı aksesuar tasarımı alanında yüksek lisans eğitimi alan tasarımcı Rijisha TV.
Elmasları yüzüğün üzerine toplam 90 günde dizdiğini söyleyen Rijisha, yüzüğün tasarımında sonsuzluğu simgeleyen pembe istiridye mantarından ilham aldığını söylüyor.
Rijisha'ya göre yüzüğün üzerinde tam 24 bin 679 adet elmas bulunuyor. Daha önceki rekoru elinde bulunduran yüzük, 12 bin 638 elmasa sahipti.
SWA Diamonds Genel Müdürü Abdul Gafur Anadiyan, rekor kıran yüzüğe ilişkin “Mantar ölümsüzlüğü ve uzun ömürlülüğü temsil ediyor” ifadelerini kullandı.