https://tr.sputniknews.com/20220715/antalyada-13-yasinda-cocugun-oldugu-eyp-patlamasinda-ihmal-sorusturmasi-1058763275.html
Antalya'da 13 yaşında çocuğun öldüğü EYP patlamasında ihmal soruşturması
Antalya'da 13 yaşında çocuğun öldüğü EYP patlamasında ihmal soruşturması
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 13 yaşındaki Yakup Serçe'nin öldüğü, 17 yaşındaki... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T17:46+0300
2022-07-15T17:46+0300
2022-07-15T17:48+0300
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Antalya'da Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi Dere Kışla mevkiinde dün öğle saatlerinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi. Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S. ise tedaviye alındı.Olayla ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılırken Yakup Serçe'nin babası ve yol yapım çalışmalarını yapan şirketin sahibi O.S. savcılıkta ifade verdi. O.S. ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 7. sınıf öğrencisi Yakup Serçe ise Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde toprağa verildi.Öte yandan bölgede birden fazla patlamaya hazır EYP olduğunu tespit eden jandarma, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Antalya'dan profesyonel imha timinin bölgenin güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/orman-yolu-yapiminda-eyp-patladi-13-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1058721053.html
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antalya, bomba, patlama
Antalya'da 13 yaşında çocuğun öldüğü EYP patlamasında ihmal soruşturması
17:46 15.07.2022 (güncellendi: 17:48 15.07.2022) Abone ol
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 13 yaşındaki Yakup Serçe'nin öldüğü, 17 yaşındaki akrabası S.S.'nin ise yaralandığı olayda ihmal olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.
Antalya'da Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi Dere Kışla mevkiinde dün öğle saatlerinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi. Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S. ise tedaviye alındı.
Olayla ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılırken Yakup Serçe'nin babası ve yol yapım çalışmalarını yapan şirketin sahibi O.S. savcılıkta ifade verdi. O.S. ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 7. sınıf öğrencisi Yakup Serçe ise Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde toprağa verildi.
Öte yandan bölgede birden fazla patlamaya hazır EYP olduğunu tespit eden jandarma, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Antalya'dan profesyonel imha timinin bölgenin güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.