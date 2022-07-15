https://tr.sputniknews.com/20220715/azerbaycan-ve-ab-yeni-enerji-guvenligi-anlasmasini-imzalayacaklar-1058766399.html

Azerbaycan ve AB yeni enerji güvenliği anlaşmasını imzalayacaklar

Azerbaycan ve AB yeni enerji güvenliği anlaşmasını imzalayacaklar

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, ülkesinin önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği (AB) ile enerji güvenliği alanında bir anlaşma imzalayacağını belirtti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T19:53+0300

2022-07-15T19:53+0300

2022-07-15T19:53+0300

azerbaycan

ekonomi

ab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/1042940906_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_018e0e7ae69e631a341faf2f28f1df5f.jpg

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Aliyev, yeni anlaşmanın iki taraf arasındaki işbirliğini daha yüksek düzeye çıkaracağını söyledi.Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel ile defalarca yüz yüze ve telefondan görüştüğünü anımsatan Aliyev, bu görüşmelerin ana konusunun Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Fakat aynı zamanda, AB ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin geniş kapsamlı müzakereler devam ediyor. Bu yıl AB ile aktif işbirliği hayata geçirildi. Bildiğiniz gibi (stratejik anlaşmayla ilgili) yeni anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Anlaşmanın büyük kısmı onaylandı, onaylanmayan konular müzakere ediliyor. Tüm konularda en kısa zamanda mutabakat sağlanmasını umuyorum.”

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

azerbaycan, ab