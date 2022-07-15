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Azerbaycan ve AB yeni enerji güvenliği anlaşmasını imzalayacaklar
Azerbaycan ve AB yeni enerji güvenliği anlaşmasını imzalayacaklar
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, ülkesinin önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği (AB) ile enerji güvenliği alanında bir anlaşma imzalayacağını belirtti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T19:53+0300
2022-07-15T19:53+0300
azerbaycan
ekonomi
ab
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Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Aliyev, yeni anlaşmanın iki taraf arasındaki işbirliğini daha yüksek düzeye çıkaracağını söyledi.Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel ile defalarca yüz yüze ve telefondan görüştüğünü anımsatan Aliyev, bu görüşmelerin ana konusunun Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Fakat aynı zamanda, AB ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin geniş kapsamlı müzakereler devam ediyor. Bu yıl AB ile aktif işbirliği hayata geçirildi. Bildiğiniz gibi (stratejik anlaşmayla ilgili) yeni anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Anlaşmanın büyük kısmı onaylandı, onaylanmayan konular müzakere ediliyor. Tüm konularda en kısa zamanda mutabakat sağlanmasını umuyorum.”
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Azerbaycan ve AB yeni enerji güvenliği anlaşmasını imzalayacaklar

19:53 15.07.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOVAzerbaycan bayrak - Azerbaycan bayrağı
Azerbaycan bayrak - Azerbaycan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOV
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Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, ülkesinin önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği (AB) ile enerji güvenliği alanında bir anlaşma imzalayacağını belirtti.
Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Aliyev, yeni anlaşmanın iki taraf arasındaki işbirliğini daha yüksek düzeye çıkaracağını söyledi.
Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel ile defalarca yüz yüze ve telefondan görüştüğünü anımsatan Aliyev, bu görüşmelerin ana konusunun Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fakat aynı zamanda, AB ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin geniş kapsamlı müzakereler devam ediyor. Bu yıl AB ile aktif işbirliği hayata geçirildi. Bildiğiniz gibi (stratejik anlaşmayla ilgili) yeni anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Anlaşmanın büyük kısmı onaylandı, onaylanmayan konular müzakere ediliyor. Tüm konularda en kısa zamanda mutabakat sağlanmasını umuyorum.”
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