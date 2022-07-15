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Bağcılar'da Atatürk büstüne saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı
Bağcılar'da Atatürk büstüne saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı
Bağcılar Kaymakamlığı, ilçede bir ilkokul bahçesindeki Atatürk büstüne yönelik çirkin saldırıya ilişkin 13-16 yaşlarındaki 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi 15.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bağcılar
atatürk büstü
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Bağcılar Kaymakamlığı, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne, metal çöp kovası atan ve küfreden 4 çocuğun yakalandığını açıkladı.DHA'nın haberine göre kapalı olan Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nun bahçesine giren 4 çocuktan biri, metal çöp kutusunu Atatürk büstüne fırlattı.O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video tepki alırken, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'nce gözaltına alınan 3 çocuk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bağcılar Kaymakamlığı, diğer çocuğun da gözaltına alındığını açıkladı.Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2022 tarihinde 15 Temmuz Mahallemizdeki ilkokul bahçesinde meydana gelen Atatürk büstüne yönelik olaya karışan 13-16 yaşlarındaki F.B, E.Ç, E.T ve Y.T adlı şüpheliler yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
türkiye
bağcılar
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bağcılar, atatürk büstü

Bağcılar'da Atatürk büstüne saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

20:46 15.07.2022
© DHABağcılar Atatürk büstüne saldırı
Bağcılar Atatürk büstüne saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© DHA
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Bağcılar Kaymakamlığı, ilçede bir ilkokul bahçesindeki Atatürk büstüne yönelik çirkin saldırıya ilişkin 13-16 yaşlarındaki 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi
Bağcılar Kaymakamlığı, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne, metal çöp kovası atan ve küfreden 4 çocuğun yakalandığını açıkladı.
DHA'nın haberine göre kapalı olan Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nun bahçesine giren 4 çocuktan biri, metal çöp kutusunu Atatürk büstüne fırlattı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video tepki alırken, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'nce gözaltına alınan 3 çocuk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bağcılar Kaymakamlığı, diğer çocuğun da gözaltına alındığını açıkladı.
Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2022 tarihinde 15 Temmuz Mahallemizdeki ilkokul bahçesinde meydana gelen Atatürk büstüne yönelik olaya karışan 13-16 yaşlarındaki F.B, E.Ç, E.T ve Y.T adlı şüpheliler yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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