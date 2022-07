Bahçeli: Türkiye zillete düşmeyecektir gizli gündeme yatırım yapanların oyunlarını bozarız

https://tr.sputniknews.com/20220715/bahceli-turkiye-zillete-dusmeyecektir-gizli-gundeme-yatirim-yapanlarin-oyunlarini-bozariz-1058766478.html

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saraçhane'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında birlik çağrıları yapan Bahçeli, 15... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümü töreninde bir konuşma yaptı.MHP lideri Bahçeli, burada yaptığı konuşmasında, “2016 yılının 15 Temmuz’unu bu övüncün beratı ve belgesidir. Nice ateş çemberleri yararak bu günlere ulaşıldı. Nice badirelere direnç gösterilerek bu cennet vatana leke düşürülmemiştir. Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bu günlere gelen şehidin göz nuru olan Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Nitekim tehlike bu kadar ileri noktadaydı. Hamd olsun milletimizin iftihar edilecek feraset ve fedakarlığı sayesinden teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. Uzun zamandır özleminin çektiğimiz kardeşlik ve yardımlaşma duygusu ayağa kalkarak uçak ve helikopterlerin önü perdelenmiş son aşamada imha etmiştir. FETÖ pusu kurmuş tuzağa çekmiştir. Demek ki soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesiyle alt yapı oluşturmuşlar. Müdahale için uygun zamanı kollamışlar. FETÖ hem ordumuza sızmış, hem de devletin kılcal damarlarına nüfuz etmiştir. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz tarihi zorunluluk olduğu şu günlerde yeni tartışmalara kapı aramalar, eski defterin sayfalarını kaldırmak bize göre anlamsızdır. 15 Temmuz’dan ibret almak ve ders çıkarmak lazım. Siyasi düşüncesi parti aidiyeti ne olursa olsun herkesin ortak hassasiyeti, gayesi Türkiye’nin varlığı ve bağımsızlığı üzerinde mutabakat sağlamak olmalıdır. Devletin birliği ve bekası her türlü siyasi angajmanın önündedir. Bu kadar etrafımız kuşatılmışken, siyasi kamplaşma ve çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren ayrım gözetmeksizin nasıl kucaklaştıysa, meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin istiklal ve istikbalini aynı şekilde müdafaa edecektir. İnancım bu duruş beklentim bu şekildedir. Siyasi ve ideolojik aidiyet ne olursa olsun her vatandaşımız Türk milleti kimliğinde buluşmalıdır.” diye konuştu.'Türkiye kimsesiz ve metruk bir ülke değildir. Ve Türkiye asla zillete düşmeyecektir'Türkiye’den yana olanlarla Türkiye’nin karşısında duranların mücadelesinin bitmeyeceğini belirten Bahçeli, “Kaldı ki 15 Temmuz gecesi başkentine ateş yağan bir ülkenin milletin başka bir seçeneği yoktur. Bunu görüyor inanıyoruz. Milli beka ve huzurun yüceltilmesi amacına hiçbir tereddütte kapılmaksızın gönülden bağlılığa gelecek nesiller adına zor ancak onurlu bir hizmeti yerine getirmeyi hak edecek şekilde donanım ve hazırlığa ikbale değil, istikbale hazırlanan karakter onuruna, iç ve dış mihraklarla karanlık ilişkinin olmadığı aydınlık ve tertemiz bir yapıya sahip büyük bir milletiz, Türkiye Cumhuriyetinin bizatihi kendisiyiz. Cumhur İttifakı’yız. Türkiye ve Türk milleti karşısında toplanan sıralanan odaklarla can pahasına olsa mücadeleden kaçınmayız. Bu kapsamda Türkiye’mizin bu günkü hassas ortamda, siyasi çetele tutmayız, çıkarlarımızı düşünmeyiz. Aksini yapanları da hoş görmeyiz. Bunu yapanlara da zillet deriz, elimizin tersiyle iteriz. Ganimet avcılığı yapmak için devreye girenlere karmaşadan mal kaçırmaya çalışanlara, gizli gündemle yatırım yapanlara bunların oyununu çatır çatır bozarız. Türkiye kimsesiz ve metruk bir ülke değildir. Ve Türkiye asla zillete düşmeyecektir.” şeklinde konuştu.“Türkiye’nin ihtiyacı farklılıkları kaşıyan değil, birleştiren, ayrılıkları kışkırtan değil kucaklayan millet kimliğinde buluşturan, birliği ve düzeni bozmaya çalışanlara hak ettiği dersi veren bir iradedir.” ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:“2023 yılında daha çok müessir ölçüde yarınları inşa ve ihya edecektir. Biz Türk milletini yaşatma konusunda ant içmiş, ecdada ve tarihe söz vermiş vatan sevdalısıyız. 15 Temmuz gecesi uçak uçurup, helikopter gezdirenler o alçaklara methiye düzenler, onların haçlı işbirlikçisidir. Bu maşaları tutanlar kanlıdır. Türk milletinin ebedi düşmanlarıdır. Tarihimizde hiç görünmemiş ne varsa 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz sabahına kadar vuku bulmuştur. Güçlenip ortaya çıkmak için uygun zaman kollamıştır. FETÖ’cü teröristler Asya’nın Hristiyanlaştırılmasında görevlendirilmiş. İnsanlığın ve inancın yüz karalarıdır. Türkiye ile hesabı olan Türk milletinin tarihsiz kimliğinden rahatsız olan çevreler terörist başı güleni elinde tutmuşlar. FETÖ’cü terör çetesi kimin işine yarıyorsa, kimin hedefine uyuyorsa, onun tarafından silah gibi kullanılmıştır. Türk tarihinin farklı dönemlerinden nice darbe ve ihtilaller yaşanmıştır. Hiçbiri 15 Temmuz kadar bu milleti sarsmamış ve derin çatlak ve yarılmalara neden olmamıştır. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuzda TBMM bombalayan hainlerle 1920’lerde Söğüt’te ceddimiz Osman Gazi’nin türbesini tekmeleyen, haç atan barbarlar arasında en ufak bir fark yoktur. Üzerinde yaşadığımız topraklar tarih boyunca Türkün kanıyla sulanmıştır. Mensup olduğumuz millet asırlardan bu yana bağımsızlığa ve onura düşkün olmuştur. Rehavete kapılmayacağız, tehditlere kulak asmayacağız. Hem kardeşçe yaşayacağız, hem de birbirimize saygı duyup hoş görü ve uzlaşmayı canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur, bunu bileceğiz. 15 Temmuz’da millet kenetlendi, oyunu gördü ve oyuncuların maskesini düşürdü. Bu birlik mutlaka korunmalıdır. Vatan bayrak ve mukaddesat ortak paydasında Türkiye’nin şeref ve haysiyetini savunmak hepimizin milli görevidir. İster FETÖ, ister kanlı işbirlikçisi PKK, PYD; isterse aynı karanlık yolun diğer işbirlikçileri olsun Türkiye’yi geçemeyecek Türk milletini yenemeyeceklerdir. Bir olalım, Türkiye’nin milli dava istiklaline bağlı kalalım. Türk milleti dünya döndüğü müddetçe bu vatanda varlığını muhafaza edecektir. Cumhur İttifakı hissesine şehadet düşse bile bunu seve seve üzerine düşeni yapacaktır."Bahçeli, şunları kaydetti:“Demokrasi dışı arayışların kaynağı ülkenin kötüye gittiğine sistemin rayından çıktığına dair temelsiz kaygılar oluşturmuştur. Yıllardır birbirini besleyen güç aktaran döngüyle önce ekonomik kriz, sonra toplumsal bunalım, yönetim istikrarsızlığı talihsiz bir çark olarak milletimizin demokrasimiz üzerinde dönüp durmuştur. Siyasetçiden ümidi kesenlerin, milletle kucaklaşamayıp yönetimden uzak kalanların en büyük arzusu demokrasiyi baypas ederek iktidara gelebilmek olmuştur. Bu sebeple demokrasinin işlediği dönemlerde bile olağanüstü beklentiler eksik olmamıştır. Duygu ve niyetlerinin sürekli sıcak tutan ara rejim hevesliler arayışlarını sürdürerek ülkemizin talihsiz bir gerçeği olarak günümüze kadar gelebilmişlerdir. Anti demokratik eğilimlerin önünü kesmek, çözümü siyaset içinde görenlerin en önde gelen sorumluluğudur. Biz bu sorumluluğun idrakindeyiz. Türk milletini sıçratmanın hedefindeyiz. Allah’ın izniyle de başaracağız. Çağrımız birlik ve dirliğidir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlaradır. Her yöremizi kardeş bilen herkesle omuz omuza varız, buna hazırız milletin oyunlarını bozmak için tetikteyiz. Bizim birbirimize çok ihtiyacımız vardır. Bizim ülkemizden başka yerimiz yurdumuz yoktur. Daha fazla kaynaşalım, safları daha sıkı tutalım. Türkiye’nin karşıtlarının bizi içine çekmeye çalıştıkları cendereye mahkum etmek istedikleri dar boğaza hep birlikte direnelim. Süper güç Türkiye’ye cumhurla vasıl olalım.”

