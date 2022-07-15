https://tr.sputniknews.com/20220715/bakan-soylu-istanbul-haskoy-mezarligina-yapilan-saldiriyla-ilgili-2-kisi-gozaltina-alindi-1058748545.html
Bakan Soylu: İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Bakan Soylu: İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıya yönelik 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T12:25+0300
2022-07-15T12:25+0300
2022-07-15T12:25+0300
türkiye
türkiye
yahudi
mezarlık
saldırı
süleyman soylu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058240952_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_d798daced2f1d04e65f0395e8b36f3b9.jpg
İstanbul’da bulunan Hasköy Mezarlığı’nda 36 mezar taşının gece yarısı tahrip edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-haskoy-yahudi-mezarligina-yapilan-menfur-saldiriyi-kiniyoruz-1058747695.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058240952_227:0:1766:1154_1920x0_80_0_0_ed5187926f3771a7ef22754f28c3aaad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, yahudi, mezarlık, saldırı, süleyman soylu
Bakan Soylu: İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıya yönelik 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul’da bulunan Hasköy Mezarlığı’nda 36 mezar taşının gece yarısı tahrip edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir.”