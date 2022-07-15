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https://tr.sputniknews.com/20220715/bakan-soylu-istanbul-haskoy-mezarligina-yapilan-saldiriyla-ilgili-2-kisi-gozaltina-alindi-1058748545.html
Bakan Soylu: İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Bakan Soylu: İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıya yönelik 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T12:25+0300
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türkiye
türkiye
yahudi
mezarlık
saldırı
süleyman soylu
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İstanbul’da bulunan Hasköy Mezarlığı’nda 36 mezar taşının gece yarısı tahrip edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-haskoy-yahudi-mezarligina-yapilan-menfur-saldiriyi-kiniyoruz-1058747695.html
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türkiye, yahudi, mezarlık, saldırı, süleyman soylu

Bakan Soylu: İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

12:25 15.07.2022
© İHA / BÜLENT BOSTANCIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© İHA / BÜLENT BOSTANCI
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Hasköy Mezarlığı’na yapılan saldırıya yönelik 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul’da bulunan Hasköy Mezarlığı’nda 36 mezar taşının gece yarısı tahrip edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir.”
Hasköy Yahudi mezarlığına saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
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