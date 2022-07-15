https://tr.sputniknews.com/20220715/bir-donemin-yildiziydi-ispanyol-efsanesi-cesc-fabregas-2-lige-gidiyor-1058734208.html

Bir dönemin yıldızıydı: İspanyol efsanesi Cesc Fabregas, 2. Lig'e gidiyor

Bir dönemin yıldızıydı: İspanyol efsanesi Cesc Fabregas, 2. Lig'e gidiyor

Monaco'dan ayrılan Cesc Fabregas kariyerini 2. Lig takımında sürdürebilir. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T00:57+0300

2022-07-15T00:57+0300

2022-07-15T00:57+0300

spor

cesc fabregas

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35 yaşındaki Cesc Fabregas geçen sezonun sonunda Ligue 1 ekibi Monaco'dan ayrılmıştı.Monaco'daki iki buçuk yıllık kariyerinin ardından boşa çıkan 35 yaşındaki futbolcu henüz herhangi bir takıma imza atmadı. Ancak İtalyan basınında yer alan habere göre Fabregas gelecek sezon Serie B'de top koşturabilir.Sky Sport Italia muhabiri Gianluca Di Marzio, Fabregas'ın Serie B takımlarından Como'ya yakın olduğunu öne sürdü. Anlaşma tamamlanırsa İspanyol futbolcu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.Fabregas'ı bu transfere iten nedenlerden biri, Como'nun yapacağı teklif. İddiaya göre İtalyan ekibi, 2 yıllık sözleşmenin ardından Fabregas'ı teknik direktörlüğe getirmeyi planlıyor.Öte yandan Como sportif direktörlüğe Chelsea efsanesi Denis Wise'ı getirdi. Wise'ın Fabregas transferindeki en büyük etken olduğu konuşuluyor.2021 yazında Serie C'den Serie B'ye yükselen Como geçen sezon 20 takımın mücadele ettiği ligi 14. sırada tamamlamıştı.

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cesc fabregas