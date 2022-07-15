https://tr.sputniknews.com/20220715/bolsonaro-ukrayna-krizinin-nasil-cozulecegini-biliyorum-ama-simdilik-soylemeyecegim-1058742228.html
Bolsonaro: Ukrayna krizinin nasıl çözüleceğini biliyorum ama şimdilik söylemeyeceğim
Bolsonaro: Ukrayna krizinin nasıl çözüleceğini biliyorum ama şimdilik söylemeyeceğim
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna ihtilafının nasıl sona erdireleceğine dair plan geliştirdiğini, fakat Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'e sunana... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T10:35+0300
2022-07-15T10:35+0300
2022-07-15T10:35+0300
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna ihtilafının nasıl sona erdirileceğini bulduğunu iddia etti.Bolsonaro, basın mensuplarına verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı önümüzdeki pazartesi günü yapacağı telefon görüşmesinde fikrini ve ne düşündüğünü ifade edeceğini kaydederek, "Bunun çözümünü, nasıl çözülebileceğini biliyorum ama henüz söylemeyeceğim" dedi.Bolsonaro, "Bu savaş, Brezilya için daha az, Avrupa için daha çok da olsa büyük aksaklıklara sebep oluyor" ifadelerini kullandı.Planının ayrıntılarını vermeyi reddeden Bolsonaro, bunun '1982'de Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan savaş' gibi çözülebileceğini belirtti.Arjantin, 1982'nin nisan ayında İngiltere'nin kontrolündeki Falkland Adaları'nda kontrolü ele geçirmiş, buna karşılık İngiltere, donanmasını harekete geçirmişti. Savaşın sonunda Buenos Aires, 1982'nin haziran ayında teslim olmuştu.
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Bolsonaro: Ukrayna krizinin nasıl çözüleceğini biliyorum ama şimdilik söylemeyeceğim
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna ihtilafının nasıl sona erdireleceğine dair plan geliştirdiğini, fakat Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'e sunana dek kimseyle paylaşmayacağını söyledi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna ihtilafının nasıl sona erdirileceğini bulduğunu iddia etti.
Bolsonaro, basın mensuplarına verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı önümüzdeki pazartesi günü yapacağı telefon görüşmesinde fikrini ve ne düşündüğünü ifade edeceğini kaydederek, "Bunun çözümünü, nasıl çözülebileceğini biliyorum ama henüz söylemeyeceğim" dedi.
Bolsonaro, "Bu savaş, Brezilya için daha az, Avrupa için daha çok da olsa büyük aksaklıklara sebep oluyor" ifadelerini kullandı.
Planının ayrıntılarını vermeyi reddeden Bolsonaro, bunun '1982'de Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan savaş' gibi çözülebileceğini belirtti.
Arjantin, 1982'nin nisan ayında İngiltere'nin kontrolündeki Falkland Adaları'nda kontrolü ele geçirmiş, buna karşılık İngiltere, donanmasını harekete geçirmişti. Savaşın sonunda Buenos Aires, 1982'nin haziran ayında teslim olmuştu.