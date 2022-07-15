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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220715/bolsonaro-ukrayna-krizinin-nasil-cozulecegini-biliyorum-ama-simdilik-soylemeyecegim-1058742228.html
Bolsonaro: Ukrayna krizinin nasıl çözüleceğini biliyorum ama şimdilik söylemeyeceğim
Bolsonaro: Ukrayna krizinin nasıl çözüleceğini biliyorum ama şimdilik söylemeyeceğim
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna ihtilafının nasıl sona erdireleceğine dair plan geliştirdiğini, fakat Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'e sunana... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T10:35+0300
2022-07-15T10:35+0300
ukrayna krizi
brezilya
ukrayna
vladimir zelenskiy
jair bolsonaro
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna ihtilafının nasıl sona erdirileceğini bulduğunu iddia etti.Bolsonaro, basın mensuplarına verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı önümüzdeki pazartesi günü yapacağı telefon görüşmesinde fikrini ve ne düşündüğünü ifade edeceğini kaydederek, "Bunun çözümünü, nasıl çözülebileceğini biliyorum ama henüz söylemeyeceğim" dedi.Bolsonaro, "Bu savaş, Brezilya için daha az, Avrupa için daha çok da olsa büyük aksaklıklara sebep oluyor" ifadelerini kullandı.Planının ayrıntılarını vermeyi reddeden Bolsonaro, bunun '1982'de Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan savaş' gibi çözülebileceğini belirtti.Arjantin, 1982'nin nisan ayında İngiltere'nin kontrolündeki Falkland Adaları'nda kontrolü ele geçirmiş, buna karşılık İngiltere, donanmasını harekete geçirmişti. Savaşın sonunda Buenos Aires, 1982'nin haziran ayında teslim olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220603/lula-afrikada-insanlar-acliktan-olurken-biden-ukraynaya-40-milyar-dolar-veriyor-bu-olamaz-1056934969.html
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brezilya, ukrayna, vladimir zelenskiy, jair bolsonaro

Bolsonaro: Ukrayna krizinin nasıl çözüleceğini biliyorum ama şimdilik söylemeyeceğim

10:35 15.07.2022
© REUTERS / UESLEI MARCELINOBrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© REUTERS / UESLEI MARCELINO
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna ihtilafının nasıl sona erdireleceğine dair plan geliştirdiğini, fakat Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'e sunana dek kimseyle paylaşmayacağını söyledi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna ihtilafının nasıl sona erdirileceğini bulduğunu iddia etti.
Bolsonaro, basın mensuplarına verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı önümüzdeki pazartesi günü yapacağı telefon görüşmesinde fikrini ve ne düşündüğünü ifade edeceğini kaydederek, "Bunun çözümünü, nasıl çözülebileceğini biliyorum ama henüz söylemeyeceğim" dedi.
Bolsonaro, "Bu savaş, Brezilya için daha az, Avrupa için daha çok da olsa büyük aksaklıklara sebep oluyor" ifadelerini kullandı.
Planının ayrıntılarını vermeyi reddeden Bolsonaro, bunun '1982'de Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan savaş' gibi çözülebileceğini belirtti.
Arjantin, 1982'nin nisan ayında İngiltere'nin kontrolündeki Falkland Adaları'nda kontrolü ele geçirmiş, buna karşılık İngiltere, donanmasını harekete geçirmişti. Savaşın sonunda Buenos Aires, 1982'nin haziran ayında teslim olmuştu.
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