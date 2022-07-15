CANLI | ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği Kıdemli Müsteşarı Yevgeniy Varganov, Ukrayna'nın Vinnitsa kentine düzenlenen operasyonda Subay Evi'ne ateş açıldığını, zira binada Ukraynalı güçlerin bulunduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’yla gübre, gıda, tohum, ilaç ve tıbbi gereçler ile ilgili ticari işlemlere izin verdiklerini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışındaki Rus medya kuruluşlarına uygulanan ayrımcılığa yanıt olarak karşı önlemlere ilişkin yasayı imzaladı.
Ulusötesi enerji devi Royal Dutch Shell'in üst yöneticisi Ben van Beurden, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle verme yoluna başvurmaları gerekebileceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: