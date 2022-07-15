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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220715/canli--abd-hazine-bakani-yellen-enflasyon-kabul-edilemez-derecede-yuksek-seyretmeye-devam-ediyor-1058739874.html
CANLI | ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor
CANLI | ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinde enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bunu düşürmenin, en önemli ekonomik... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T09:23+0300
2022-07-15T09:23+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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askeri operasyon
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donetsk
lugansk
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Janet Yellen - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor

09:23 15.07.2022
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinde enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bunu düşürmenin, en önemli ekonomik öncelikleri olduğunu ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği Kıdemli Müsteşarı Yevgeniy Varganov, Ukrayna'nın Vinnitsa kentine düzenlenen operasyonda Subay Evi'ne ateş açıldığını, zira binada Ukraynalı güçlerin bulunduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’yla gübre, gıda, tohum, ilaç ve tıbbi gereçler ile ilgili ticari işlemlere izin verdiklerini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışındaki Rus medya kuruluşlarına uygulanan ayrımcılığa yanıt olarak karşı önlemlere ilişkin yasayı imzaladı.
Ulusötesi enerji devi Royal Dutch Shell'in üst yöneticisi Ben van Beurden, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle verme yoluna başvurmaları gerekebileceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:23 15.07.2022
Ukrayna ordusu, şimdi de Zaporijya'daki buğday tarlalarını yakmaya başladı
Zaporijya Bölgesi Yönetimi Ana Konsey Üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna tarafının bölgedeki askeri sınır hattında bulunan buğday tarlalarını yaktığını ifade etti.
Sputnik’e konuşan Rogov, “(Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’nin militanları Herson bölgesinde olduğu gibi, askeri sınır hattında bulunan buğday tarlalarını kasıtlı olarak yakma taktiğine geçti. Bu eylemler komutanları tarafından onaylanıyor, zira süreç iki bölgede de eş zamanlı olarak başlatıldı” ifadelerini kullandı.
10:18 15.07.2022
Bloomberg: Avrupa, 6 yıldan beri ilk kez ABD'den petrol alımında Asya'yı geride bıraktı
Bloomberg ajansı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımların ardından 6 yıldan beri ilk kez ABD'den petrol ithalatında Asya ülkelerini geride bıraktığını duyurdu.
ABD Sayım Bürosu verilerine göre ocak ve mayıs ayları arasında Avrupa, ABD'den yaklaşık 213.1 milyon varil petrol alırken Asya, 191.1 milyon varil ithal etti. Haberde, petrol tüketimindeki durumun değişmesinin Ukrayna krizinden kaynaklandığı belirtilerek, ABD ve müttefiklerinin Rusya'dan petrol ithalatına yasak koyduğu anımsatıldı.
Bununla beraber Energy Aspects analisti Christopher Haynes, söz konusu ithalat modelinin sürdürüleceğini, fakat ABD'nin petrol üretiminde artış kaydetmesine rağmen hem Asya hem de Avrupa'nın talebini aynı anda karşılayamayacağını vurguladı.
09:49 15.07.2022
Daily Telegraph: Yanlış politikalar Almanya Başbakanı Scholz'un istifasına yol açabilir
The Daily Telegraph gazetesinde yer alan makalede, mevcut Alman hükümetinin uyguladığı politikaları Başbakan Olaf Scholz'un istifasına yol açabileceği belirtildi.
Makalede Scholz'un, hem NATO müttefiklerini hem de Rusya'yı 'aynı anda memnun etmeye çalıştığı' fakat kimsenin ona 'saygı duymadığı' değerlendirmesi yer aldı.
Scholz yönetimindeki Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana doğu, orta ve kuzey Avrupa'da hiç olmadığı kadar aşağılandığı kaydedilen makalede, Alman seçmeninin üçte ikisinin Scholz'u ülkenin enerji güvenliğini sağlayamamakla suçladığı ve bunun da ciddi bir ekonomik gerileme tehdidi oluşturduğu vurgulandı.
Makalede, ayrıca ya mevcut iktidar koalisyonunun çöküş tehdidiyle karşı karşıya kalacağı ya da Almanya'nın 'Putin'e teslim olacağı' öne sürüldü.
09:31 15.07.2022
Ukrayna ordusu, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki köye saldırdı
Rusya’nın Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun bölgenin sınırdaki Nekislitsa köyüne topçu saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Telegram’dan açıklama yapan Bogomaz’a göre, saldırı sabah saat 5:00’da gerçekleşti ve bunun sonucunda elektrik hattı zarar gördü. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok.
09:22 15.07.2022
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinde enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bunu düşürmenin, en önemli ekonomik öncelikleri olduğunu ifade etti.
Yellen, Bali'deki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Yellen, özellikle yükselen enerji fiyatları ve artan gıda güvensizliğiyle Ukrayna krizinin olumsuz etkilerinin dünyanın her köşesinde görüldüğünü söyledi.
Yellen, bunun ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine de yansıdığına işaret ederek endeksteki artışın neredeyse yarsının yüksek enerji fiyatlarından kaynaklandığını aktardı.
Bakan Yellen, "ABD'de enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor ve bunu düşürmek yönetimimizin en önemli ekonomik önceliği" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için gerekli gördüğü çabaları desteklediklerini vurgulayan Yellen, kısa vadede enflasyonu düşürmede destekleyici olacağına inandıkları adımları attıklarını anlattı.
Yellen, petrol fiyatlarındaki olası artışları önlemek için Rus petrolüne yönelik bir tavan fiyat uygulaması üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
Yellen, Hint-Pasifik bölgesi ziyaretinde yaptığı görüşmelerde gıda güvensizliği ve Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması konularını gündeme getireceğini aktardı.
Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesinin enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlara karşı en güçlü araçlardan biri olduğuna dikkati çeken Yellen, söz konusu fiyat sınırının Rusya'yı petrol gelirinden edeceğini, küresel petrol arzının korunmasına ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yardımcı olacağını ifade etti.
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