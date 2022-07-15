CANLI | Macaristan Dışişleri: Ukrayna'da yaşayan Macarları korumak üzere askeri planlarımız var

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanların gazi kabul edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ordunun 2023'ün başında ABD'den 116 adet kullanılmış Abrams tankı alacağını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede Rusya tarafından sunulan tekliflerin genel olarak desteklendiğini ve tahıl sevkiyatına ilişkin nihai anlaşmanın yakında tamamlanacağını bildirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kazançlı çıkan tarafın Çin olduğunu, ABD'nin tek başına kaldığını ve Avrupa'nın kaybettiğini söyledi.
Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) zorlu ekonomik koşullar ve Ukrayna'daki yolsuzluk korkusu nedeniyle Kiev yönetimine mali yardım sağlama taahhüdünü yerine getirme konusunda isteksiz olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel'in Rusya'yı hedef alan ve önümüzdeki hafta açıklanması beklenen 7. yaptırım paketinin Rusya'nın altın ihracatını hedef alacağını belirtti. Sefcovic ayrıca, önceki yaptırımları atlatanlara 'çıkış yollarının kapatılmasının' planlandığını kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: