CANLI | Macaristan Dışişleri: Ukrayna'da yaşayan Macarları korumak üzere askeri planlarımız var

Macaristan Dışişleri: Ukrayna'da yaşayan Macarları korumak üzere askeri planlarımız var

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Index haber sitesine verdiği röportajda, Budapeşte'nin Ukrayna'nın batısında yaşayan etnik Macarları korumaya yönelik askeri planları olduğunu belirtti.

Ülkesinin, Transkarpatya bölgesinde yaşayan 150 bin Macarı korumaya hazır olduğunu kaydeden Szijjarto, "Acil durum senaryoları hazırladık" diye konuştu.

Szijjarto, Macar hükümetinin bu planları derhal uygulama istemediğini, bu yüzden Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm aradığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ateşkesi sağlamak için Rusya'ya taviz verme teklifini reddetmesi ve Batı'nın desteğiyle Rusya'yı yenebileceğini iddia etmesine dair Szijjarto, ülkesinin Ukrayna'dan farklı çıkarları olduğu yorumunu yaparak, "Peki Ukrayna'nın çıkarı nedir? En azından silah sevkiyatı yoluyla, mümkün olduğu kadar çok ülkeyi bu savaşa dahil etmek. Bizim çıkarımız ise bu savaşın dışında kalmak ve savaşa sürüklenme riskini en aza indirmek" dedi.

Bakan, ayrıca Rusya'nın askeri operasyonundan sonra Budapeşte'nin Kiev ile gerginliğe neden olan tüm meseleleri rafa kaldırdığını vurguladı.