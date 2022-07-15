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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Macaristan Dışişleri: Ukrayna'da yaşayan Macarları korumak üzere askeri planlarımız var
CANLI | Macaristan Dışişleri: Ukrayna'da yaşayan Macarları korumak üzere askeri planlarımız var
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Index haber sitesine verdiği röportajda, Budapeşte'nin Ukrayna'nın batısında yaşayan etnik Macarları korumaya... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
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Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye

CANLI | Macaristan Dışişleri: Ukrayna'da yaşayan Macarları korumak üzere askeri planlarımız var

16:38 15.07.2022 (güncellendi: 16:47 15.07.2022)
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Index haber sitesine verdiği röportajda, Budapeşte'nin Ukrayna'nın batısında yaşayan etnik Macarları korumaya yönelik askeri planları olduğunu belirtti. Ülkesinin, Transkarpatya bölgesinde yaşayan 150 bin Macarı korumaya hazır olduğunu kaydeden Szijjarto, "Acil durum senaryoları hazırladık" diye konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'daki özel askeri harekata katılanların gazi kabul edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ordunun 2023'ün başında ABD'den 116 adet kullanılmış Abrams tankı alacağını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede Rusya tarafından sunulan tekliflerin genel olarak desteklendiğini ve tahıl sevkiyatına ilişkin nihai anlaşmanın yakında tamamlanacağını bildirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kazançlı çıkan tarafın Çin olduğunu, ABD'nin tek başına kaldığını ve Avrupa'nın kaybettiğini söyledi.
Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) zorlu ekonomik koşullar ve Ukrayna'daki yolsuzluk korkusu nedeniyle Kiev yönetimine mali yardım sağlama taahhüdünü yerine getirme konusunda isteksiz olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel'in Rusya'yı hedef alan ve önümüzdeki hafta açıklanması beklenen 7. yaptırım paketinin Rusya'nın altın ihracatını hedef alacağını belirtti. Sefcovic ayrıca, önceki yaptırımları atlatanlara 'çıkış yollarının kapatılmasının' planlandığını kaydetti.
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Macaristan Dışişleri: Ukrayna'da yaşayan Macarları korumak üzere askeri planlarımız var
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Index haber sitesine verdiği röportajda, Budapeşte'nin Ukrayna'nın batısında yaşayan etnik Macarları korumaya yönelik askeri planları olduğunu belirtti.
Ülkesinin, Transkarpatya bölgesinde yaşayan 150 bin Macarı korumaya hazır olduğunu kaydeden Szijjarto, "Acil durum senaryoları hazırladık" diye konuştu.
Szijjarto, Macar hükümetinin bu planları derhal uygulama istemediğini, bu yüzden Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm aradığını da sözlerine ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ateşkesi sağlamak için Rusya'ya taviz verme teklifini reddetmesi ve Batı'nın desteğiyle Rusya'yı yenebileceğini iddia etmesine dair Szijjarto, ülkesinin Ukrayna'dan farklı çıkarları olduğu yorumunu yaparak, "Peki Ukrayna'nın çıkarı nedir? En azından silah sevkiyatı yoluyla, mümkün olduğu kadar çok ülkeyi bu savaşa dahil etmek. Bizim çıkarımız ise bu savaşın dışında kalmak ve savaşa sürüklenme riskini en aza indirmek" dedi.
Bakan, ayrıca Rusya'nın askeri operasyonundan sonra Budapeşte'nin Kiev ile gerginliğe neden olan tüm meseleleri rafa kaldırdığını vurguladı.
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