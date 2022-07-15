https://tr.sputniknews.com/20220715/cas-rus-kuluplerinin-avrupa-kupalarindan-men-edilmesine-yonelik-itirazi-reddetti-1058764344.html

CAS, Rus kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilmesine yönelik itirazı reddetti

CAS, Rus kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilmesine yönelik itirazı reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nden (CAS) yapılan açıklamada, CAS’ın Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Rus kulüplerinin uluslararası... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T18:28+0300

2022-07-15T18:28+0300

2022-07-15T18:28+0300

dünya

uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)

rusya

futbol

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Mayıs ayı başlarında UEFA, Rus kulüplerinin 2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılmasını engelleme kararı aldığını duyurmuştu. Bunun ardından Rus kulüpleri CSKA, Dinamo, Zenit ve FC Soçi kararın iptal edilmesi için Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuştu.Rusya Futbol Birliği'nin Rus milli takımlarının turnuvalara katılmasının engellenmesi kararına yaptığı itiraz da reddedildi. Mahkeme, UEFA ve Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) kararlarının Ukrayna'daki olaylardan sorumlu olmayan kulüpleri ve genel olarak Rus futbolunu olumsuz etkilemesini ‘üzücü’ olarak nitelendirdi. Ancak, Rus takımlarının turnuvalardan men edilmesinin uluslararası futbol etkinliklerinin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olduğuna hükmetti.

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uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), rusya, futbol