https://tr.sputniknews.com/20220715/cin-disisleri-bakanligi-abdnin-yikici-hediyesini-gosterdi-1058769175.html
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yıkıcı ‘hediyesini’ gösterdi
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yıkıcı ‘hediyesini’ gösterdi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Vietnam, Yugoslavya, Afganistan ve Irak operasyonlarının yol açtığı... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T21:36+0300
2022-07-15T21:36+0300
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Lijian, “ABD’den Avryasya’ya hediye” diye yazdı.Paylaşıma, ABD’nin saldırılarında ölen kişi sayısını gösteren bir resim eklendi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/global-times-abd-ve-bati-cogu-durumda-kaos-ve-savasin-en-buyuk-kaynagi-oldugunu-kanitladi-1052698433.html
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abd, çin, savaş, nato
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yıkıcı ‘hediyesini’ gösterdi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Vietnam, Yugoslavya, Afganistan ve Irak operasyonlarının yol açtığı sayısız ölüm ve acılardan bahsetti.
Lijian, “ABD’den Avryasya’ya hediye” diye yazdı.
Paylaşıma, ABD’nin saldırılarında ölen kişi sayısını gösteren bir resim eklendi.