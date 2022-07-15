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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yıkıcı ‘hediyesini’ gösterdi
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yıkıcı ‘hediyesini’ gösterdi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Vietnam, Yugoslavya, Afganistan ve Irak operasyonlarının yol açtığı... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T21:36+0300
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Lijian, “ABD’den Avryasya’ya hediye” diye yazdı.Paylaşıma, ABD’nin saldırılarında ölen kişi sayısını gösteren bir resim eklendi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/global-times-abd-ve-bati-cogu-durumda-kaos-ve-savasin-en-buyuk-kaynagi-oldugunu-kanitladi-1052698433.html
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abd, çin, savaş, nato

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yıkıcı ‘hediyesini’ gösterdi

21:36 15.07.2022
© AP PhotoSaddam Hüseyin'in heykelinin ABD askerleri tarafından yıkılışı
Saddam Hüseyin'in heykelinin ABD askerleri tarafından yıkılışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AP Photo
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Vietnam, Yugoslavya, Afganistan ve Irak operasyonlarının yol açtığı sayısız ölüm ve acılardan bahsetti.
Lijian, “ABD’den Avryasya’ya hediye” diye yazdı.
Paylaşıma, ABD’nin saldırılarında ölen kişi sayısını gösteren bir resim eklendi.
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