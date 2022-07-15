https://tr.sputniknews.com/20220715/cin-medyasi-abd-abyi-kandirarak-rusyaya-yeni-yaptirimlar-uygulamaya-kiskirtti-1058771503.html

Çin medyası: ABD, AB’yi kandırarak Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya kışkırttı

Çin medyası: ABD, AB’yi kandırarak Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya kışkırttı

Çin’in Global Times gazetesi, Ukrayna’daki krizin ağırlaşmasının ardından ABD’nin aktif olarak Avrupa Birliği’ni (AB) Rusya’ya çok sayıda yaptırım uygulama... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T23:10+0300

2022-07-15T23:10+0300

2022-07-15T23:10+0300

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Cao Siqi imzalı yazıda, “Yaptırım baskısı yoğunlaştıkça, Avrupa’ya nazaran Rusya’yla enerji ve ticarete daha az bağımlı olan Washington daha az zarar çekiyor. Sanayi ve enerji sektörlerinde Moskova ile yakından bağlantılı olan Avrupa Birliği ise üretimi ve sıradan insanların yaşamını etkileyen ciddi sonuçlar yaşıyor” ifadesine yer verildi.Çin Halk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, şimdiden AB’nin, Rusya’ya yaptırım üzerine yaptırım uygulayarak “acaba ABD tarafından kandırılıp kandırılmadığı” yönünde kafa yormaya başladığını söyledi.Çin Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Avrupa Departmanı Direktörü Cui Hongjian, “AB yaptırımlarının yeni yedinci paketi, üyeleri pek çok konuda anlaşamadığı için büyük ölçüde sembolik olabilir” ifadesini kullandı.Uzmanlar, Avrupa’nın, ABD’yi takip ederek Rusya karşıtı yaptırımları sıkılaştırmaya devam etmesi halinde daha da fazla zarar göreceğinin giderek daha çok farkına vardığını kaydettiler.

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