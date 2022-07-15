https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskani-erdogan-15-temmuz-gecesi-turkiyenin-asla-esir-edilemeyecegini-gosterdik-1058743217.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'nin... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T11:08+0300

2022-07-15T11:08+0300

2022-07-15T11:32+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceği söyleyen Erdoğan, ''Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntılar da yaşadık. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz'' dedi.Erdoğan, enflasyonun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek ''İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz'' ifadelerine yer verdi.15 Temmuz mesajıCumhurbaşkanı konuşmasında 15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası bir sembol olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:Terörle mücadeleTerörle mücadelenin de kesintisiz devam edeceğini de vurgulayan Erdoğan, ''Sadece FETÖ'cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üstümüze salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileriye atılarak verdik.Yaptığımız harekatlarla terör örgütlerini saldırılarını kendi topraklarımızda karşılamak yerine sınırlarımız ötesine çektiğimiz bir çizginin gerisine hapsettik'' ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskani-erdogandan-15-temmuz-anma-ilani-1058739730.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı