https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskani-erdogan-15-temmuz-gecesi-turkiyenin-asla-esir-edilemeyecegini-gosterdik-1058743217.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'nin... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T11:08+0300
2022-07-15T11:08+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceği söyleyen Erdoğan, ''Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntılar da yaşadık. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz'' dedi.Erdoğan, enflasyonun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek ''İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz'' ifadelerine yer verdi.15 Temmuz mesajıCumhurbaşkanı konuşmasında 15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası bir sembol olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:Terörle mücadeleTerörle mücadelenin de kesintisiz devam edeceğini de vurgulayan Erdoğan, ''Sadece FETÖ'cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üstümüze salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileriye atılarak verdik.Yaptığımız harekatlarla terör örgütlerini saldırılarını kendi topraklarımızda karşılamak yerine sınırlarımız ötesine çektiğimiz bir çizginin gerisine hapsettik'' ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz
11:08 15.07.2022 (güncellendi: 11:32 15.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceği söyleyen Erdoğan, ''Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntılar da yaşadık. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz'' dedi.
Erdoğan, enflasyonun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek ''İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz'' ifadelerine yer verdi.
15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı konuşmasında 15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası bir sembol olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
''Artık Türkiye tarihi; demokrasimizin rüştünü ispat etmesi ve milli iradenin gücünün tereddütsüz anlaşılması bakımından 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak iki dönem halinde incelenecektir. Darbe girişimi sırasında maşalarıyla uğraştığımız mücadelenin asıl büyük cephelerini sonrasındaki meydan okumalarımızla aştık''
Terörle mücadele
Terörle mücadelenin de kesintisiz devam edeceğini de vurgulayan Erdoğan, ''Sadece FETÖ'cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üstümüze salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileriye atılarak verdik.Yaptığımız harekatlarla terör örgütlerini saldırılarını kendi topraklarımızda karşılamak yerine sınırlarımız ötesine çektiğimiz bir çizginin gerisine hapsettik'' ifadelerini kullandı.