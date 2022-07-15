https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskani-erdogan-hak-teala-bir-daha-milletimizi-15-temmuz-gibi-imtihanlara-tabii-tutmasin-1058765000.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimiz 15 Temmuz'da destan... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T19:01+0300

2022-07-15T19:01+0300

2022-07-15T19:46+0300

politika

recep tayyip erdoğan

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbimden tüm insanlığa hayırla, sağlıkla, huzurla nice bayramlar nasip etmesini diliyorum. Yakın tarihimizin bu en alçak hain girişiminde toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Biz biliyoruz ki şehitler, sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşular. Bizi de onlarla beraber şeref yad etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, tanklarına silahlarına çıplak elleriyle karşı koyan gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Hak Teala bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara tabii tutmasın, evlatlarımızı bizden koparmasın, ülkemizi bir daha böyle şeyler ile sınamasın. Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı.Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır.Bu millet bu tür destanları yazdı, Allah'ın izniyle yine yazar. 2 asırdır ayağa kalkmak istediği dönemde milleti savaş, bozgunculuk, darbe, vesayet, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamdolsun bu defa yine başaramadılar.'Bu 6 masada şehitlerimizin esamisi okunuyor mu?'Farklı dönemlerde farklı kisveler altında sahnelenen sinsi oyun 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu.Şimdi 6'lı masaları var değil mi bunların? Bu 6 masada şehitlerimizin esamisi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar, Cudi, Tendürek'te bizim Mehmedimize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber elele omuz omuza yürüyorlar.Şimdi önümüzde büyük bir hesap var. Balkan Harbi ile üzerine çöreklenen kara bulutları Çanakkale zaferiyle dağıtan milletimiz, milli mücadelede şanla şerefle dolu tarihine yeni bir halka eklemişti.Son devletimiz Cumhuriyetimizin milli iradenin üstünde payidar olacağına 85 milyon 15 Temmuz gecesi dosta, düşmana ispatladık. Cumhur İttifakı olarak o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. Şu karşımdaki topluluğa bakarak ne diyoruz; Türkiye aşkına, bir kez daha ya Allah bismillah, Allahuekber diyerek.Hani birisi de akşam 23.00'de Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti. Haberim olsaydı ben de beklerdim diye haber veriyor. FETÖ'cülerin kontrolü altında, nezareti altında oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Orada televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Kaçta? Saat 1'i birkaç dakika geçe. Ama orada onbinler vardı. Onbinler oradaydı. Kadın, erkek, genç, yaşlı oradaydı. Allah sizlerden razı olsun. Sizin ferasetiniz, Cumhur İttifakı olarak orada buluşmanız işte bunların çanına ot tıkadı. Ne oldu? Fazla sürmedi, hemen kaçıp gittiler. Zafer inananlarındır dedik ve oradan elhamdülillah zaferle çıktık. Bu sadece İstanbul'da değil Ankara'da da böyle oldu. Her ne kadar şehitlerimiz oldu ama o şehitler kazandı. Şehitlerimizin hatıralarına baktığımızda tamamında aynı şuur, aynı teslimiyet, aynı irade ve kararlılıkla darbecilerin üzerine yürüdüklerini görüyoruz.'Bunların hesabını 2023'te sandıkta soralım'Şu anda biz buradan konuşuyoruz. Ama aynı anda şu anda Ankara'da da Kızılay başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. İşte bu buluşmanın adı nedir; Cumhur İttifakı. Saraçhane'deki şu arka tarafımda olan süs havuzlarının dili olsa da o gece abdestsiz şehit olmamak için kendine uzanan elleri anlatsa. Boğaziçi Köprüsü'nün direkleri olsa da darbecilerin ölüm kusan namluların üzerine gül bahçesine girer gibi yiğitlerin kahramanlığını anlatsa. TBMM'nin dili olsa da milletin vekillerinin sizlerin emanetine nasıl sahip çıktıklarını, ölüme nasıl meydan okudukları anlatsa. Genelkurmay Başkanlığı'nın binalarının dili olsa da darbecilerin tank, tüfekle sürekli üzerlerine ateş ederken milletin asil evlatlarının onların karşısında nasıl korkusuzca durduğunu anlatsa. Gölbaşı Özel Harekat'ın dili olsa da alçakça bombalanan kahraman polislerimizin imanını anlatsa. Şu vatan topraklarının dili olsa da milyonların gözlerini kırpmadan sabaha kadar nasıl dua ettiklerini anlatsa. Şehirlerdeki meydanların dili olsa da 27 gün süren demokrasi nöbetlerinde bir milletin istiklal ve istikbaline nasıl dört elle sahip çıktıklarını anlatsa.Sel afeti yaşadık değil mi İstanbul'da? Sorumlular neredeydi? Aynı şekilde Ankara'da, neredeydi? Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok, çok çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Bizim soracak hesabımız var.15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler.KYK Borçları açıklamasıSon zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli gençlerimizin KYK ile ilgili onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz. Çalışmamızı yapıyoruz.''

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recep tayyip erdoğan, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü