https://tr.sputniknews.com/20220715/deutsche-bank-uzmanlari-almanya-ve-abd-ekonomilerini-ciddi-bir-resesyon-bekliyor-1058765989.html
Deutsche Bank uzmanları: Almanya ve ABD ekonomilerini ciddi bir resesyon bekliyor
Deutsche Bank uzmanları: Almanya ve ABD ekonomilerini ciddi bir resesyon bekliyor
MarketWatch'un aktardığına göre, Deutsche Bank analistleri Almanya ve ABD ekonomilerinde bu yılın ikinci yarısında ciddi bir durgunluk bekliyor. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T19:42+0300
2022-07-15T19:42+0300
2022-07-15T19:42+0300
ekonomi
almanya
abd
ekonomi
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Analistlere göre, ABD’de tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösteren verilerin 13 Temmuz'da yayınlanmasının ardından piyasalarda ciddi değişiklikler oldu.Uzmanlar, perşembe günü euro paritesine ulaşan ABD hisse senetlerinin ve ABD dolarının hareketine dayanarak, vadeli işlem piyasalarının ABD ekonomisinde 2022'nin sonundan önce bir resesyon olasılığını yüzde 100 olarak değerlendirdiğine dikkat çekiyor.Deutsche Bank uzmanları ayrıca, Alman ekonomisinin 2023'te yaklaşık yüzde 1 küçüleceğini tahmin ediyor.Uzmanlar, doğal gaz tedarikindeki düşüş, ABD'deki ekonomik gerileme ve diğer olumsuz faktörlerin Alman GSYİH'sinin bu yılın ikinci yarısında gerilemeye başlamasına neden olacağına ve rekor enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını belirtiyor.Rusya'dan tedarik edilen enerji akışındaki azalmanın, Rus gazına olan bağımlılığı nedeniyle başta Almanya olmak üzere Avrupa'da ciddi kaygılara neden olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, Kremlin'in Kuzey Akım 1 gaz boru hattındaki onarımları gaz akışını tamamen kesmek için bir bahane olarak kullanabileceği büyük endişe yaratıyor.Uzmanlar, Rusya'nın Batı yaptırımlarına ve Ukrayna'ya mali ve askeri desteğine yanıt olarak Avrupa'daki ekonomik faaliyetleri baltalamanın yollarını aramaya devam edeceğini düşünüyor.Bunun Rusya’nın gazı tamamen keseceği anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, sanayi üretimi ve ekonomik belirsizlik üzerindeki etkinin Alman ekonomisini 2022'nin ikinci yarısında resesyona iteceğine kesin gözüyle bakıyor.
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almanya, abd, ekonomi
Deutsche Bank uzmanları: Almanya ve ABD ekonomilerini ciddi bir resesyon bekliyor
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MarketWatch'un aktardığına göre, Deutsche Bank analistleri Almanya ve ABD ekonomilerinde bu yılın ikinci yarısında ciddi bir durgunluk bekliyor.
Analistlere göre, ABD’de tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösteren verilerin 13 Temmuz'da yayınlanmasının ardından piyasalarda ciddi değişiklikler oldu.
Uzmanlar, perşembe günü euro paritesine ulaşan ABD hisse senetlerinin ve ABD dolarının hareketine dayanarak, vadeli işlem piyasalarının ABD ekonomisinde 2022'nin sonundan önce bir resesyon olasılığını yüzde 100 olarak değerlendirdiğine dikkat çekiyor.
Deutsche Bank uzmanları ayrıca, Alman ekonomisinin 2023'te yaklaşık yüzde 1 küçüleceğini tahmin ediyor.
Uzmanlar, doğal gaz tedarikindeki düşüş, ABD'deki ekonomik gerileme ve diğer olumsuz faktörlerin Alman GSYİH'sinin bu yılın ikinci yarısında gerilemeye başlamasına neden olacağına ve rekor enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını belirtiyor.
Rusya'dan tedarik edilen enerji akışındaki azalmanın, Rus gazına olan bağımlılığı nedeniyle başta Almanya olmak üzere Avrupa'da ciddi kaygılara neden olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, Kremlin'in Kuzey Akım 1 gaz boru hattındaki onarımları gaz akışını tamamen kesmek için bir bahane olarak kullanabileceği büyük endişe yaratıyor.
Uzmanlar, Rusya'nın Batı yaptırımlarına ve Ukrayna'ya mali ve askeri desteğine yanıt olarak Avrupa'daki ekonomik faaliyetleri baltalamanın yollarını aramaya devam edeceğini düşünüyor.
Bunun Rusya’nın gazı tamamen keseceği anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, sanayi üretimi ve ekonomik belirsizlik üzerindeki etkinin Alman ekonomisini 2022'nin ikinci yarısında resesyona iteceğine kesin gözüyle bakıyor.