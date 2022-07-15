https://tr.sputniknews.com/20220715/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058740312.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 17.48 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T09:33+0300

2022-07-15T09:33+0300

2022-07-15T09:33+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

türk lirası

çeyrek altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg

Dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar 17.48 liradan işlem görürken, Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın 959.64, çeyrek altın 1.598 ve Cumhuriyet altını ise 6.506 liradan işlem görüyor.Altının ons fiyatı ise 1710 dolar seviyelerinde.

https://tr.sputniknews.com/20220714/dolar-tl-karsisinda-yilin-zirvesinde-1058702036.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, dolar/tl, euro, türk lirası, çeyrek altın