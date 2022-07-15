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https://tr.sputniknews.com/20220715/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058740312.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.48 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T09:33+0300
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
türk lirası
çeyrek altın
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Dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar 17.48 liradan işlem görürken, Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın 959.64, çeyrek altın 1.598 ve Cumhuriyet altını ise 6.506 liradan işlem görüyor.Altının ons fiyatı ise 1710 dolar seviyelerinde.
https://tr.sputniknews.com/20220714/dolar-tl-karsisinda-yilin-zirvesinde-1058702036.html
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dolar, dolar/tl, euro, türk lirası, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:33 15.07.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar 17.48 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor.
Dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar 17.48 liradan işlem görürken, Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın 959.64, çeyrek altın 1.598 ve Cumhuriyet altını ise 6.506 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise 1710 dolar seviyelerinde.
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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Dolar, TL karşısında yılın zirvesinde
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