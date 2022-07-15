https://tr.sputniknews.com/20220715/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058740312.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.48 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T09:33+0300
2022-07-15T09:33+0300
2022-07-15T09:33+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
türk lirası
çeyrek altın
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Dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar 17.48 liradan işlem görürken, Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın 959.64, çeyrek altın 1.598 ve Cumhuriyet altını ise 6.506 liradan işlem görüyor.Altının ons fiyatı ise 1710 dolar seviyelerinde.
https://tr.sputniknews.com/20220714/dolar-tl-karsisinda-yilin-zirvesinde-1058702036.html
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dolar, dolar/tl, euro, türk lirası, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 17.48 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor.
Dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar 17.48 liradan işlem görürken, Euro/TL ise 17.56 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın 959.64, çeyrek altın 1.598 ve Cumhuriyet altını ise 6.506 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise 1710 dolar seviyelerinde.