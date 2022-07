https://tr.sputniknews.com/20220715/ekran-ve-sosyal-medyaya-geri-donen-constance-wu-tweetlerime-gelen-tepki-yuzunden-intihara-kalkistim-1058763712.html

Ekran ve sosyal medyaya geri dönen Constance Wu: Tweetlerime gelen tepki yüzünden intihara kalkıştım

Ekran ve sosyal medyaya geri dönen Constance Wu: Tweetlerime gelen tepki yüzünden intihara kalkıştım

Asyalı Amerikalı oyuncuların öne çıkan ismiyken kariyerine ara veren Constance Wu, 2019'da oynadığı dizinin devamının çekilecek olmasından memnuniyetsizliğini... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

ABD'li aktris Constance Wu, 2017'de Time dergisinin 'Dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdikten, 2018'de Amerikan sinema-TV dünyasının en prestijli ödüllerine aday gösterildikten sonra 2019'da kariyerine ara vermesinin gerisinde intihar girişiminin yattığına dair açıklamalarda bulundu.'Fresh Off the Boat' dizisi, 'Crazy Rich Asians' ve 'Hustlers' filmlerindeki rollerinin yanısıra eğlence sektörü ve medyada Asyalı Amerikalı temsilinin artmasına yönelik aktivizmiyle de tanınan Wu, 2019'da attığı tweetlere sosyal medyadan gelen tepki üzerine intihar girişiminde bulunup bir arkadaşı tarafından kurtarıldığını ve kariyerine ara verip zihinsel sağlığıyla ilgili tedavi gördüğünü duyurdu.3 yıl aradan sonra Twitter'da ilk paylaşımını yapan aktris, sosyal medya yüzünden canına kıymaya kalkıştığı için biraz da korkarak geri döndüğünü belirtti. 'Artık yaşamayı hak etmiyorum gibi hissettim'Komedi dizisi 'Fresh Off the Boat'un devamının çekilmesiyle ilgili özensiz tweetler atmasının ardından çevrimiçi öfke ve hakaret kampanyasına uğradığını, kullandığı sözler yüzünden kendini zaten kötü hissederken Asyalı Amerikalı bir meslektaşının DM'den "Asyalı Amerikalılar için yüz karasısın" diye yazdığını aktaran Wu, sonuçta 'artık yaşamayı hak etmediği, Asya Amerikalılar için utanç kaynağı olduğu ve kendisi olmadan onların daha iyi olacağı hissiyatına kapıldığını' anlattı. 'Bu yüzden kendimi öldürmeye çalışmam şimdi çok saçma geliyor'"Şimdi geriye baktığımda, birkaç DM'nin beni hayatımı sonlandırmaya ikna etmesi sürreal geliyor. Ama tam da bu oldu. Neyse ki bir arkadaşım beni bulup acile yetiştirdi" diye devam eden Wu, hayatında pek çok şeyi yeniden değerlendirdiğini, kariyerini bir kenara bırakıp zihinsel sağlığına odaklandığını belirterek "Asyalı Amerikalılar zihinsel sağlık hakkında yeterince konuşmuyor. Temsili kazanımları kutlamada hızlıyız, ama topluluğumuz rahatsızlık verici konuları konuşmaktan ziyadesiyle kaçınıyor" dedi. 'Asyalı Amerikalı meslektaşlarımın çoğu bana yüz çevirdi'"Tweetlerim o kadar hassas bir konu haline geldi ki, Asyalı Amerikalı meslektaşlarımın çoğu benden kaçınmaya ya da bana mesafeli davranmaya karar verdi" diye yakınan aktris, bunun kendisini yaraladığını, ama aynı zamanda zor zamandan geçen insanlarla ilgilenmenin önemini fark etmesini sağladığını belirtti. 'Korktuğumuz, utandığımız yanlarımızı da göstermeliyiz'O yüzden kariyerine ara verdiği dönemde 'Rezalet Çıkarmak' adında bir kitap yazdığını ve insanların rahatsızlık verici konularda konuşmasına, başa çıkmasına ve şifalanmasına yardımcı olmak için Twitter'a geri döndüğünü söyleyen Wu, "Görülmek istiyorsak, 'gerçekten' görülmek istiyorsak, bırakmalıyız ki, her şeyimiz görülsün, korktuğumuz ya da utandığımız kısımlarımız dahil, mükemmel olmasalar da onların da özen ve şefkate ihtiyacı var" dedi. "Ve kendimizi ve birbirimizi dövmeyi bırakmalıyız" diye ekledi.'Dürüst olmak gerekirse, dengeli, nazik ve mükemmel bir insan olmadığını, fazla duygusal olduğunu ve çok hata yaptığını' dile getiren aktris, belki birilerine yardımı olur diye hikayesini paylaştığını belirtti. ABD Ulusal İntiharı Önleme Yaşam Hattı'nın bağlantısını da verdi. Dizinin devamı çekilecek diye üzüntüsünü paylaşınca olay olmuştuWu, 2015'ten beri rol aldığı 'Fresh Off the Boat' dizisinin 6. sezonuna 2019'da ABC'den onay çıkması üzerine "Şu an o kadar üzgünüm ki, kelimenin tam anlamıyla ağlıyorum. Ahh" diye tweetlemişti. Rol arkadaşları kutlama havasındayken, bir kullanıcının 'harika haber' nedeniyle tebrikini "Hayır, değil" diye reddetmişti. Daha sonra 'yorumlarının zamansız olduğu ve zor bir günün ardından geldiği' açıklamasını getiren aktris, dizinin devam etmesinin 'kendisi açısından bir tutku projesinin peşinden koşamayacağı anlamına geldiğini' belirtmişti. Geri dönüşüne destek mesajları yağdı3 yıl terapiden sonra Hollywood ve Twitter'a geri dönmesi üzerine Wu'ya pek çok kullanıcı destek mesajı gönderdi. Romancı Esmé Weijun Wang, "Hala burada olduğunuza çok sevindim ve kitabınızı okumak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Size sevgilerimi gönderiyorum ve eğer ulaşmak isterseniz, ben buradayım" diye yazdı.'Mert ve cesursun'Film yapımcısı Michael Skolnik, "Sana çok ama çok sevgi gönderiyorum Constance. Mert ve cesursun. Dünyaya verdiğin her şey için teşekkür ederim, seviliyor ve takdir ediliyorsun" diye destekledi. 'Akıl sağlığı hakkında daha fazla konuşmamız gerekiyor'Komedyen Jenny Yang "Bu karanlıktan geçtiğin için üzgünüm. Hala burada bizimle olduğun için çok mutluyum. Akıl sağlığı hakkında daha fazla konuşmamız gerekiyor. Paylaşım için teşekkürler" dedi. Yazar Ashley C Ford "Hala buralarda olduğun için çok mutluyum" diye ekledi.2018'de Hollywood'un 25 yıldır tamamı Asyalı oyuncu kadrosuyla çektiği ilk film olan 'Crazy Rich Asians'daki (Çılgın Zengin Asyalılar) rolü için Altın Küre'de en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterilen Wu, 44 yıldır bu kategoriye giren ilk Asyalı olmuştu. Wu, 1 Temmuz'da Amazon Prime Video'da yayımlanmaya başlanan yeni gerilim dizisi 'The Terminal List'te rol alıyor.

