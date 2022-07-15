https://tr.sputniknews.com/20220715/elon-muskin-bu-dunyaya-uremeye-geldik-diyen-babasindan-yeni-cocuk-itirafi--1058745438.html

Elon Musk'ın 'Bu dünyaya üremeye geldik' diyen babasından yeni çocuk itirafı

Elon Musk'ın 'Bu dünyaya üremeye geldik' diyen babasından yeni çocuk itirafı

Dünyanın en zengini olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk kadar babası Errol Musk da 'yeni çocuklarıyla' gündemde. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T12:10+0300

2022-07-15T12:10+0300

2022-07-15T12:12+0300

yaşam

elon musk

errol musk

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Güney Afrika'da mühendis olan Erron Musk, 35 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan gizli bir çocuğu olduğunu itiraf etti. The Sun gazetesine konuşan 76 yaşındaki Errol Musk, insanlara daha fazla çocuk yapmazsa medeniyetin çökeceğini savunan oğlu Elon Musk'ın bu fikrini adeta tekrarlayarak, "Dünyada bulunuşumuzun tek sebebi üremek" dedi. İkinci çocuğunun plansız olarak dünyaya geldiğini söyleyen Errol Musk, 2019'daki doğumun ardından Bezuidenhout ile yaşamaya başladığını açıkladı. Errol Musk'ın Bezuidenhout'tan Elliot Rush adında 5 yaşında bir oğlu da var. Toplamda 7 çocuğu bulunan Errol Musk, 1979'da Elon Musk'ın da annesi olan Maye Haldeman Musk'tan boşanmıştı. İkilinin Elon Musk haricinde Kimbal ve Tosca adında toplam üç çocukları var. Errol Musk boşanmanın ardından şimdi partneri Jana Bezuidenhout'un annesi Heide Bezuidenhout ile evlenmişti. 18 yıl evli kalan çiftin 2 çocukları olmuştu. Hali hazırda ilk eşi Justine Musk'tan 5, Grimes olarak bilinen Kanadalı şarkıcı Claire Boucher'den 2 çocuğu olan Elon Musk'ın, sahibi olduğu yapay zeka şirketi Neuralink'te yönetici olarak çalışan Shivon Zilis ile birlikte ikiz bebeklerinin doğduğu iddia edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220707/elon-muskin-sahibi-oldugu-yapay-zeka-sirketinin-yoneticisinden-ikiz-bebekleri-oldu-1058415926.html

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