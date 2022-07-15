https://tr.sputniknews.com/20220715/erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1058771229.html

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T22:49+0300

2022-07-15T22:49+0300

2022-07-15T22:49+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

görüşme

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti. 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskani-erdogan-hak-teala-bir-daha-milletimizi-15-temmuz-gibi-imtihanlara-tabii-tutmasin-1058765000.html

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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, görüşme, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi