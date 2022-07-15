https://tr.sputniknews.com/20220715/eski-devlet-bakani-turker-ekonomide-alinan-onlemler-krizi-asmada-yetersiz-1058759141.html

Eski Devlet Bakanı Türker: Ekonomide alınan önlemler krizi aşmada yetersiz

Eski Devlet Bakanı Türker: Ekonomide alınan önlemler krizi aşmada yetersiz

Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Masum Türker, “Türkiye’de getirilen yöntem maalesef çözüm bulmaktan uzak, bu hem döviz kurlarının artmasına hem de devlet... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T16:06+0300

2022-07-15T16:06+0300

2022-07-15T16:06+0300

ekonomi

politika

masum türker

enflasyon

bddk

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faiz oranları

faiz artırımı

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Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Masum Türker, Radyo Sputnik'te İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. 14.07.2022 Ankara Farki

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Masum Türker, Türkiye’deki düşük faiz politikası, piyasaların durumu ve Türk Lirasında yaşanan değer kaybına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Türkiye’de uygulanan faiz politikası ekonominin uçurumdan aşağı yuvarlanmasına neden oluyor’Düşük faiz politikası nedeni ile Türk Lirası'nın değer kaybettiğini belirten Türker, bu nedenle yurt dışından Türkiye’ye yönelik satın alımların yoğun olarak yapıldığını ve bu satın alımların da özellikle gayrimenkul alımı yolu ile gerçekleştiğini ifade etti. Türker emlak piyasasına yönelik ise “Kardeşim sen Türkiye’nin topraklarını mı satıyorsun?” diye sordu ve şu ifadeleri kullandı:‘Döviz kuru geldiği yere her zaman geri döner’Kur korumalı mevduatın hem döviz kurlarının hem de hazinenin yükünün artmasına neden olacağını ve bu yöntemin çözüm bulmaktan uzakta olduğunu söyleyen Türker, “Şimdi Türkiye’de de şu anda övünülüyor; ‘Şu kadar para dövize çevrilebilir yani döviz korumalı mevduata dönüştü’ diye. Ama bunu getirdikleri zaman faydalı olabilmesi için geldiği tarihten itibaren döviz kurlarında bir değişiklik olmaması gerekiyor. Oysa görüyoruz ki döviz kuru hemen hemen bu mevduata geçilmeden evvel mevcut olan döviz kurunun da üzerine geçmek üzere 17,50 lirayı bulmuş oldu. Yani döviz geçtiğimiz dönemlerde patlarken Aralık ayında 18 liraya gelmişti, yine 18 liraya gelecek. Döviz kuru her zaman geldiği yere geri döner. İstediğiniz önlemi, istediğiniz tedbiri alın, geri döner. Türkiye’de getirilen yöntem maalesef şu anda çözüm bulmaktan uzak ve yarın öbür gün bu Türkiye’nin başına hem döviz kurlarının artmasına neden olacak hem de döviz kurlarının artmasına neden olacağı gibi devlet hazinesine bir yük olacak” ifadelerini kullandı.‘Enflasyonda dövizin yüzde 50 katkısı var’Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Masum Türker, Türkiye’deki mevcut enflasyonun talep enflasyonu değil, maliyet enflasyonu olduğunu öne sürerek şunları söyledi:‘Finansal yapı tahrip ediliyor’Dolar ve euro'nun eşitlenmesi ile birlikte ticari avantajlardan da mahrum kalındığını ifade eden Türker, bankacılık sektörünün izlemesi gereken politikalar hakkında da söylemlerde bulundu. Türker, “Dolar ve euro eşitlendi, dolayısıyla terse de gidecek gidişat öyle gösteriyor. Artık bu konudaki avantajdan da mahrum kaldık. Bu nedenle bu konuda yapılan bütün teşvikler artık boşa çıkacak. İşte bizim burada Türk Lirasını koruma kanunundan çok Türk lirasına sahip çıkmak lazım. Bu da nereden kaynaklanıyor? Bankaların efektif olarak dövize sahip olmadıkça talep edilen dövizlerin alım ve satımlarından vazgeçmeleri gerekir. Bu iniş ve çıkışlar uluslararası camiayı ilgilendirmiyor, Türkiye içinde gerçekleştiği için işte bizim maliyet enflasyonu dediğimiz enflasyona kur farkından kaynaklanan enflasyon da etkili hale gelmiş oluyor. Türkiye’de şu anda bankacılık sektörü hakim durumda ve finans piyasalarında etkin halde seyrediyor. Bu da Türkiye’nin şu anda kuru kontrol etme noktasında bir taraftan karar alırken bir taraftan açık vermesine neden oluyor. BDDK birilerinin Türk lirası cinsinden kredi alıp dövize yatırdığının yeni mi farkına vardı? Neden daha evvel ekonomik denetim düzenini kurmadı? Neden bunların ekonomik durumlarının rapora bağlanıp şeffaflık halinde yayınlanmasını düzenlemedi? Böyle bir düzenleme Bankacılar Kanunun 52. Maddesinde 1999 yılından beri var, uygulanmıyor. Bu konuda bu nedenle içi boş şirketlere, hortumculara da para verilmiş oluyor. Sonra bu krediler batınca bankalar sıkıntıya düşüyor ve 2001 krizi ile birlikte ciddi bir şekilde sağlamlaştırılan finansal yapı bile böylece yavaş yavaş tahrip ediliyor” dedi.‘Türkiye’de alınan önlemler yoksulluğu derinleştiriyor’Ekonomik denetim düzeninin olmadığına vurgu yapan Türker, “Krediyi almadan evvel bankanın vereceği kredinin o kişilerin hak edip etmediğinin incelenmesi lazım. Kredi kullanıldıktan sonra kullanıldığı süre boyunca o firmanın bilançolarının denetlenmesi ve açıklığa kavuşması lazım. Yani o kredi için özel rapor istenmesi lazım. O kullanılan kredi üretime mi gitti? Faaliyetlere mi gitti? Şirket sahipleri mi çekti? Başka bir şekilde mi organize edildi? Türkiye’de bu konudaki denetime yalnız vergi gözüyle bakıyoruz. Nasılsa vergi denetimi de sınırlı. Vergi denetimi de sık sık çıkarılan aflar ile yozlaştırılıyor. O zaman ne oluyor? Türkiye’de ekonomik denetim düzeni olmayınca güçlü olanlar, imkan bulanlar fırsat kullanıp parayı alıp rant gelirinden yararlanıyorlar ama güçsüz olan insanlar ise artan enflasyon karşısında yoksullaşıyor. Şu anda Türkiye’de alınan bütün önlemler maalesef yoksulluğu derinleştirmekten başka bir işe yaramıyor” şeklinde konuştu.‘Amerika, dolar üzerinden bütün ülkelerle savaşıyor’ABD’nin yeni dünya düzeni oluşturulurken doları güçlü hale getirmek için algı yöntemleri gibi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Türker, hiçbir para biriminin dolar karşısında duramadığını, bunun nedenlerinin arasında ABD’nin silah gücünü de kullanarak savaş çıkarttığını söyledi ve şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220623/merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-14-seviyesinde-sabit-tuttu-1057817456.html

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