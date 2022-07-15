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Ev yapımı alkol öldürdü: Yanı başında pet şişe içinde bulundu
Ev yapımı alkol öldürdü: Yanı başında pet şişe içinde bulundu
Antalya’da 57 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın yanı başında pet şişe içinde ev yapımı alkol şişesi olduğu öğrenildi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T14:33+0300
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Olay, saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 659 sokak üzerindeki 7 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi.Aynı evde yaşayan Metin O., arkadaşı 57 yaşındaki Resul Ceylan’ın uyanmaması üzerine odasının kapısını açtı. Arkadaşının hareketsiz gören Metin O., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ceylan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Ceylan’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Çok alkol tükettiği öğrenilen Ceylan’ın hayatını kaybettiği odada pet şişe içinde ev yapımı alkol bidonu olduğu görüldü.Metin O. Arkadaşının alkol bağımlısı olduğunu belirterek, “3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim. Onunki normal bir içme değildi. 3 gün boyunca yemeden içmeden içerdi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/arastirma-alkol-40-yas-altindakilerin-sagligi-icin-iyi-degil-1058749070.html
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antalya, alkollü içki

Ev yapımı alkol öldürdü: Yanı başında pet şişe içinde bulundu

14:33 15.07.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - İSA AKARAntalya’da 57 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın yanı başında pet şişe içinde ev yapımı alkol şişesi olduğu öğrenildi.
Antalya’da 57 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın yanı başında pet şişe içinde ev yapımı alkol şişesi olduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - İSA AKAR
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Antalya’da 57 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın yanı başında pet şişe içinde ev yapımı alkol şişesi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 659 sokak üzerindeki 7 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi.
Aynı evde yaşayan Metin O., arkadaşı 57 yaşındaki Resul Ceylan’ın uyanmaması üzerine odasının kapısını açtı. Arkadaşının hareketsiz gören Metin O., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ceylan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Ceylan’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çok alkol tükettiği öğrenilen Ceylan’ın hayatını kaybettiği odada pet şişe içinde ev yapımı alkol bidonu olduğu görüldü.
Metin O. Arkadaşının alkol bağımlısı olduğunu belirterek, “3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim. Onunki normal bir içme değildi. 3 gün boyunca yemeden içmeden içerdi” dedi.
Irak - içki - alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
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