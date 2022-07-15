https://tr.sputniknews.com/20220715/fatura-odenmedi-elektrikler-kesildi-uc-gun-ezan-okunamadi-1058755038.html
Fatura ödenmeyince caminin elektriği kesildi: 'Üç gün ezan okunmadı'
Fatura ödenmeyince caminin elektriği kesildi: 'Üç gün ezan okunmadı'
Bitlis'in Gölbaşı beldesindeki üç caminin elektriği, faturaların ödenmemesi nedeniyle kesildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, üç caminin yaklaşık 7... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T14:33+0300
2022-07-15T14:33+0300
2022-07-15T14:35+0300
türkiye
bitlis
cami
elektrik faturası
ezan yasağı
güroymak
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Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesindeki Eski Köşk, Nur ve Gültepe camilerinin ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrikleri kesildi.Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre; Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, üç camiinin yaklaşık 7 aylık biriken faturasının olduğunu, kesinti nedeniyle camilerde üç gün boyunca ezan okunamadığını anlattı.Başkan Avunç, sadece Gölbaşı'ndaki yeni camiye ait ödenmemiş fatura tutarının 7 bin 41 lira 95 kuruş olduğu belirtildi.'Basına veriyorum deyince elektriği açtılar'Avunç, “Bu, Diyanet’in hatası mıdır? Kimin hatasıysa bilmiyorum. Derhal elektriğin bırakılmasını istiyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama bugün, üçüncü gündür; elektrik yok. Ben, elektrik dağıtım şirketiyle görüştüm, tüm borç yatırılmazsa elektriğin verilmeyeceğini söylediler. Ama ‘Basına veriyorum' dediğim zaman hemen müftüyü aradılar, şimdi elektriği bıraktılar” diye konuştu.'İnşallah cemaatin bilgisi olur'Elektriği kesilen caminin önünden açıklamada bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Avunç, “İnşallah cemaatin bilgisi olur, gelir namazını kılarlar. Camimiz bu. Ne cemaat ne hiç kimse… Üç gündür elektriği kesik. Onun için derhal, acilen bu sorunun giderilmesini rica ediyoruz” dedi.Belediye Başkanı CHP'ye geçmiştiGölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Hadi Çalışan, Felemez Yavuz ve Cuma Tören ile birlikte geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den (DP) yüzde 53,05 oy alarak belediye başkanı seçilen Avunç, 15 Kasım 2021 tarihinde DP'den istifa etmişti.Başkan Avunç ve meclis üyelerinin rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/ankara-buyuksehir-belediyesinden-askida-elektrik-faturasi-kampanyasi-1055509989.html
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bitlis, cami, elektrik faturası, ezan yasağı, güroymak
Fatura ödenmeyince caminin elektriği kesildi: 'Üç gün ezan okunmadı'
14:33 15.07.2022 (güncellendi: 14:35 15.07.2022) Abone ol
Bitlis'in Gölbaşı beldesindeki üç caminin elektriği, faturaların ödenmemesi nedeniyle kesildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, üç caminin yaklaşık 7 aylık biriken faturasının olduğunu, kesinti nedeniyle camilerde üç gün boyunca ezan okunamadığını belirtti.
Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesindeki Eski Köşk, Nur ve Gültepe camilerinin ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrikleri kesildi.
Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine
göre; Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, üç camiinin yaklaşık 7 aylık biriken faturasının
olduğunu, kesinti nedeniyle camilerde üç gün boyunca ezan okunamadığını anlattı.
Başkan Avunç, sadece Gölbaşı'ndaki yeni camiye ait ödenmemiş fatura tutarının 7 bin 41 lira 95 kuruş olduğu belirtildi.
'Basına veriyorum deyince elektriği açtılar'
Avunç, “Bu, Diyanet’in hatası mıdır? Kimin hatasıysa bilmiyorum. Derhal elektriğin bırakılmasını istiyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama bugün, üçüncü gündür; elektrik yok. Ben, elektrik dağıtım şirketiyle görüştüm, tüm borç yatırılmazsa elektriğin verilmeyeceğini söylediler. Ama ‘Basına veriyorum' dediğim zaman hemen müftüyü aradılar, şimdi elektriği bıraktılar” diye konuştu.
'İnşallah cemaatin bilgisi olur'
Elektriği kesilen caminin önünden açıklamada bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Avunç, “İnşallah cemaatin bilgisi olur, gelir namazını kılarlar. Camimiz bu. Ne cemaat ne hiç kimse… Üç gündür elektriği kesik. Onun için derhal, acilen bu sorunun giderilmesini rica ediyoruz” dedi.
Belediye Başkanı CHP'ye geçmişti
Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Hadi Çalışan, Felemez Yavuz ve Cuma Tören ile birlikte geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den (DP) yüzde 53,05 oy alarak belediye başkanı seçilen Avunç, 15 Kasım 2021 tarihinde DP'den istifa etmişti.
Başkan Avunç ve meclis üyelerinin rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.