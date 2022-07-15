Fazıl Say'dan Andante Yayın Yönetmeni Bali'ye: Sen müzisyen değilsin, sadece müzik habercisisin

Hiç birimiz 50 yaşına gelmiş sizden operacı, kornocu, fagotçu olmanızı filan beklemiyor, saçmalık bu. Kafa karışıklığı! Bir müzik dergisi ve “Türkiye’den müzik haberleri” ise konunuz, çok yanlış bir yerdesiniz. Hatırlatmak istedim. Objektif olmak bile yeterliyken. @serhanbali