https://tr.sputniknews.com/20220715/fazil-saydan-andante-yayin-yonetmeni-baliye-sen-muzisyen-degilsin-sadece-muzik-habercisisin-1058764226.html
Fazıl Say'dan Andante Yayın Yönetmeni Bali'ye: Sen müzisyen değilsin, sadece müzik habercisisin
Fazıl Say'dan Andante Yayın Yönetmeni Bali'ye: Sen müzisyen değilsin, sadece müzik habercisisin
Fazıl Say, Andante Genel Yayın Yönetmeni Bali’ye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bali'ye yanıt veren Say, "Sen müzisyen değilsin. Sadece müzik habercisi... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T18:25+0300
2022-07-15T18:25+0300
2022-07-15T18:33+0300
fazıl say
yaşam
eleştiri
tepki
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Sanatçı Fazıl Say ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali arasında dönen polemik, sosyal medyada gündem oldu.Serhan Bali, Twitter hesabından, Fazıl Say’ın müzik tarzını ve son çalışmasını eleştiren “21. yüzyılda nasıl bir Beethoven duymak istersiniz?” başlıklı makaleyi paylaştı.Bunun üzerine Twitter üzerinden Serhan Bali’ye cevap veren Fazıl Say, “Sen müzisyen değilsin. Sadece müzik habercisi olabilirsin" ifadelerini kullandı. Bali’nin de cevap vermesiyle polemik büyüdü.
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fazıl say, eleştiri, tepki
Fazıl Say'dan Andante Yayın Yönetmeni Bali'ye: Sen müzisyen değilsin, sadece müzik habercisisin
18:25 15.07.2022 (güncellendi: 18:33 15.07.2022) Abone ol
Fazıl Say, Andante Genel Yayın Yönetmeni Bali’ye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bali'ye yanıt veren Say, "Sen müzisyen değilsin. Sadece müzik habercisi olabilirsin" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Fazıl Say ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali arasında dönen polemik, sosyal medyada gündem oldu.
Serhan Bali, Twitter hesabından, Fazıl Say’ın müzik tarzını ve son çalışmasını eleştiren “21. yüzyılda nasıl bir Beethoven duymak istersiniz?” başlıklı makaleyi paylaştı.
Bunun üzerine Twitter üzerinden Serhan Bali’ye cevap veren Fazıl Say, “Sen müzisyen değilsin. Sadece müzik habercisi olabilirsin" ifadelerini kullandı. Bali’nin de cevap vermesiyle polemik büyüdü.