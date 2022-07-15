https://tr.sputniknews.com/20220715/fenerbahce-galatasaray-ve-besiktastan-15-temmuz-mesajlari-1058742001.html

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 15 Temmuz mesajları yayımladı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 15 Temmuz mesajları yayımladı

Spor camiası, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümüne ilişkin birlik ve beraberlik mesajları yayımladı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T10:32+0300

2022-07-15T10:32+0300

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türkiye

türkiye

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

15 temmuz

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Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Milli iradeyi hiçe sayanların 15 Temmuz 2016’da ülkemize yönelik yaptığı darbe girişiminin 6. yılında; bu hain saldırıyı ve bu terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' diyerek ülkesi için bir dakika dahi düşünmeden kendini siper eden milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz" denildi.3 Temmuz 2011'deki "Futbolda şike kumpası" süreciyle ilgili hatırlatmada bulunulan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 3 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir. Camiamız, her zaman olduğu gibi Atatürk'ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yanında olacaktır" sözleri kullanıldı.Galatasaray'dan 15 Temmuz paylaşımıGalatasaray Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" sözleri kullanıldı.Sarı-kırmızılıların her sabah Twitter'da rutin olarak attığı "Günaydın Galatasaray ailesi" mesajının yerine bugün "15 Temmuz" etiketi kullanılarak Türk bayrağı fotoğrafları paylaşıldı.Beşiktaş: Demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimizin bayramıdır 15 TemmuzSiyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan "15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz" başlıklı mesajda şu sözler kullanıldı:Büyükekşi: Futbol ailesi olarak bizler; gururumuz ve onurumuz olan şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağızTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükekşi mesajında, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" sözlerini kullandı.Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiğini belirten Büyükekşi, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20210715/unlulerden-15-temmuz-mesajlari-1044974112.html

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türkiye, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, 15 temmuz